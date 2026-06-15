A101'DE BU HAFTA (18 HAZİRAN PERŞEMBE) Motosiklet ve elektrikli araç süprizi... İşte A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu hemen her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Alışveriş tutkunları özellikle indirimli ürünler grafiğin yayınlanmasıyla birlikte bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bu hafta indirimli aktüel ürünlerde elektrikli araç ve motosiklet sürprizi yer alıyor. İşte A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Giriş: 15 Haziran 2026 - 16:03 Güncelleme:
1
65" UHD QLED 33.999 TL
55" QLED TV 19.999 TL
40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 9.599 TL
43" Frameless FHD Android 14 Smart tv 10.499 TL
65" 4K Whale Qled TV 27.499 TL
2
Avokado Yağı 294,50 TL
Tohum Yağı 250 ml 159,50 TL
Vİtamince Zenginleştirilmiş Baldo Pirinç 1 KG 99,50 TL
Kinoalı & Sebzeli Bakliyat Makarnası 250g 59,50 TL
Tatlı Sosu 330g 169,50 TL
3
3'lü Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 15.999 TL
9 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL
No-Frost Buzdolabı 24.999 TL
4
EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL
RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL
Motor Kaskı 1.999 TL
Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 999 TL
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