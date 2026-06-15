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        Haberler Bilgi Alışveriş A101'DE BU HAFTA (18 HAZİRAN PERŞEMBE) Motosiklet ve elektrikli araç süprizi... İşte A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu

        A101'DE BU HAFTA (18 HAZİRAN PERŞEMBE) Motosiklet ve elektrikli araç süprizi... İşte A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu

        A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu hemen her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Alışveriş tutkunları özellikle indirimli ürünler grafiğin yayınlanmasıyla birlikte bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bu hafta indirimli aktüel ürünlerde elektrikli araç ve motosiklet sürprizi yer alıyor. İşte A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 16:03 Güncelleme:
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        1

        65" UHD QLED 33.999 TL

        55" QLED TV 19.999 TL

        40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 9.599 TL

        43" Frameless FHD Android 14 Smart tv 10.499 TL

        65" 4K Whale Qled TV 27.499 TL

        2

        Avokado Yağı 294,50 TL

        Tohum Yağı 250 ml 159,50 TL

        Vİtamince Zenginleştirilmiş Baldo Pirinç 1 KG 99,50 TL

        Kinoalı & Sebzeli Bakliyat Makarnası 250g 59,50 TL

        Tatlı Sosu 330g 169,50 TL

        3

        3'lü Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 15.999 TL

        9 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL

        No-Frost Buzdolabı 24.999 TL

        4

        EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL

        VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL

        RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

        RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL

        Motor Kaskı 1.999 TL

        Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 999 TL

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        #A101
        #indirimli
        #aktüel
        #ürün
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