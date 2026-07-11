Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI |Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI |Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına ilişkin süreç yakından takip edilirken, başvuruların başlayıp başlamadığı ve resmi ilan tarihinin netleşip netleşmediği adayların gündeminde yer alıyor. Gözler, başvuru takvimi ve detayların açıklanacağı duyurulara çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 23:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin süreç yakından takip edilirken, başvuruların başlayıp başlamadığı ve resmi ilan tarihinin netleşip netleşmediği adayların gündeminde yer alıyor. Gözler, başvuru takvimi ve detayların açıklanacağı duyurulara çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavların gerçekleştirileceği yer bilgileri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Adaylar, sonuçları ve sınav detaylarını ilgili resmi platformlar üzerinden takip edebilecek.

        3

        KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

        Sosyal Çalışmacı: 90

        Hemşire: 286

        Büro Personeli: 316

        Teknisyen ve Tekniker: 322

        Psikolog: 410

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

        İcra Katibi: 900

        Mübaşir: 1.041

        Destek Personeli (aşçı, şoför, hizmetli, kaloriferci): 1.300

        İnfaz Koruma Memuru: 4.508

        Zabıt Katibi: 5.259

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadir ve Defne'nin duygusal yüzleşmesi;

        Kadir ve Defne'nin duygusal yüzleşmesi;  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        F.Bahçe, hazırlık maçında farklı kazandı!
        F.Bahçe, hazırlık maçında farklı kazandı!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler