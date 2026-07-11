ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI |Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına ilişkin süreç yakından takip edilirken, başvuruların başlayıp başlamadığı ve resmi ilan tarihinin netleşip netleşmediği adayların gündeminde yer alıyor. Gözler, başvuru takvimi ve detayların açıklanacağı duyurulara çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin süreç yakından takip edilirken, başvuruların başlayıp başlamadığı ve resmi ilan tarihinin netleşip netleşmediği adayların gündeminde yer alıyor. Gözler, başvuru takvimi ve detayların açıklanacağı duyurulara çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavların gerçekleştirileceği yer bilgileri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Adaylar, sonuçları ve sınav detaylarını ilgili resmi platformlar üzerinden takip edebilecek.
KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI
Sosyal Çalışmacı: 90
Hemşire: 286
Büro Personeli: 316
Teknisyen ve Tekniker: 322
Psikolog: 410
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524
İcra Katibi: 900
Mübaşir: 1.041
Destek Personeli (aşçı, şoför, hizmetli, kaloriferci): 1.300
İnfaz Koruma Memuru: 4.508
Zabıt Katibi: 5.259