ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI |Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavların gerçekleştirileceği yer bilgileri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Adaylar, sonuçları ve sınav detaylarını ilgili resmi platformlar üzerinden takip edebilecek.