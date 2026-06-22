Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılında yapılacak 15 bin personel alımı başvuru sürecinde sona gelindi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesinde farklı kadrolarda personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Paylaşılan detayların ardından, kamuda görev almak isteyen adaylar için haziran ayında 15 bin kişilik alım sürecine başvurular alınmıştı. Başvuruların son tarihi ise 22 Haziran 2026 olarak yine Bakan Gürlek tarafından ilan edilmişti. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçlara hangi platform üzerinden ulaşabilecek? İşte tüm merak edilenler...