Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçlarına nasıl bakılır?
Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 15 bin personel alımı başvuruları bugün sona eriyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe ve sorgulama ekranına çevirmiş durumda. e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuruların ardından, sonuçların ne zaman duyurulacağı merak konusu oldu. Peki, 2026 yılı Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sonuçlara hangi adres üzerinden ulaşabilecek? İşte tüm ayrıntılar haberimizin devamında…
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılında yapılacak 15 bin personel alımı başvuru sürecinde sona gelindi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesinde farklı kadrolarda personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Paylaşılan detayların ardından, kamuda görev almak isteyen adaylar için haziran ayında 15 bin kişilik alım sürecine başvurular alınmıştı. Başvuruların son tarihi ise 22 Haziran 2026 olarak yine Bakan Gürlek tarafından ilan edilmişti. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçlara hangi platform üzerinden ulaşabilecek? İşte tüm merak edilenler...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin personel alımına ilişkin başvuru süreci, 22 Haziran itibarıyla sona eriyor.
Adayların merakla beklediği sonuçların açıklanma tarihine dair ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;
Zabıt Katibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.