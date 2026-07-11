ADLİ TATİL 2026 TAKVİMİ: Adli tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? Adli tatil ne zaman bitecek?
2026 yılı adli tatil takvimi, mahkemelerde süreci devam eden vatandaşlar ile hukuk çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Dava açmayı planlayanlar, duruşması bulunanlar ve devam eden dosyaları olan kişiler bu dönemde yargı işlemlerinin nasıl yürütüleceğini araştırıyor. Her yıl kanunla belirlenen tarihler arasında uygulanan adli tatilin bu yılki başlangıç ve sona eriş günü de netleşti. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek ve bu süreçte hangi davalara bakılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
Mahkemelerdeki çalışma düzenini geçici olarak değiştiren 2026 adli tatil dönemi için geri sayım başladı. Hâkim, savcı ve adliye personelinin nöbet esasına göre görev yaptığı bu süreçte yargı faaliyetleri tamamen durmuyor; kanunda öncelikli kabul edilen bazı dava ve işlemler sürdürülüyor. Bu nedenle dosyası devam eden vatandaşlar, adli tatilin hangi gün başlayıp biteceğini ve bu dönemde hangi hukuki süreçlerin işletileceğini araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil tarihleri nedir, tatil boyunca hangi davalara bakılacak? İşte adli tatil uygulamasına ilişkin ayrıntılar…
ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen uygulamaya göre adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.
Bu süreç, yargı mensuplarının dinlenmesi ve yeni adli yıla hazırlık yapması amacıyla uygulanırken, nöbetçi mahkemeler dışında kalan yargı birimlerinde rutin duruşmalara geçici olarak ara verilecek.
ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BİTECEK?
Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.
2026 yılı adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.
Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.
ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR?
Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,
Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,
Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),
İş kazasından doğan tazminat davaları,
Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.