Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ADLİ TATİL 2026 TAKVİMİ: Adli tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? Adli tatil ne zaman bitecek?

        ADLİ TATİL 2026 TAKVİMİ: Adli tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? Adli tatil ne zaman bitecek?

        2026 yılı adli tatil takvimi, mahkemelerde süreci devam eden vatandaşlar ile hukuk çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Dava açmayı planlayanlar, duruşması bulunanlar ve devam eden dosyaları olan kişiler bu dönemde yargı işlemlerinin nasıl yürütüleceğini araştırıyor. Her yıl kanunla belirlenen tarihler arasında uygulanan adli tatilin bu yılki başlangıç ve sona eriş günü de netleşti. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek ve bu süreçte hangi davalara bakılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 17:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Mahkemelerdeki çalışma düzenini geçici olarak değiştiren 2026 adli tatil dönemi için geri sayım başladı. Hâkim, savcı ve adliye personelinin nöbet esasına göre görev yaptığı bu süreçte yargı faaliyetleri tamamen durmuyor; kanunda öncelikli kabul edilen bazı dava ve işlemler sürdürülüyor. Bu nedenle dosyası devam eden vatandaşlar, adli tatilin hangi gün başlayıp biteceğini ve bu dönemde hangi hukuki süreçlerin işletileceğini araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil tarihleri nedir, tatil boyunca hangi davalara bakılacak? İşte adli tatil uygulamasına ilişkin ayrıntılar…

        2

        ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen uygulamaya göre adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

        Bu süreç, yargı mensuplarının dinlenmesi ve yeni adli yıla hazırlık yapması amacıyla uygulanırken, nöbetçi mahkemeler dışında kalan yargı birimlerinde rutin duruşmalara geçici olarak ara verilecek.

        3

        ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BİTECEK?

        Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.

        2026 yılı adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.

        Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.

        4

        ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR?

        Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:

        İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,

        Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,

        Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),

        İş kazasından doğan tazminat davaları,

        Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,

        Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadir ve Defne'nin duygusal yüzleşmesi;

        Kadir ve Defne'nin duygusal yüzleşmesi;  

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler