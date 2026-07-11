ADLİ TATİL 2026 TAKVİMİ: Adli tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? Adli tatil ne zaman bitecek?

Mahkemelerdeki çalışma düzenini geçici olarak değiştiren 2026 adli tatil dönemi için geri sayım başladı. Hâkim, savcı ve adliye personelinin nöbet esasına göre görev yaptığı bu süreçte yargı faaliyetleri tamamen durmuyor; kanunda öncelikli kabul edilen bazı dava ve işlemler sürdürülüyor. Bu nedenle dosyası devam eden vatandaşlar, adli tatilin hangi gün başlayıp biteceğini ve bu dönemde hangi hukuki süreçlerin işletileceğini araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil tarihleri nedir, tatil boyunca hangi davalara bakılacak? İşte adli tatil uygulamasına ilişkin ayrıntılar…