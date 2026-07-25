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        Haberler Bilgi Gündem ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2026 | Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülüyor?

        ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2026 | Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülüyor?

        Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatilin bitişiyle birlikte mahkemelerdeki yoğunluk yeniden artıyor. "Adli tatilde hangi davalar görülür?" sorusu ise bu süreçte en çok araştırılan başlıklar arasında yer alırken, yargı takvimine ilişkin gelişmeler dikkatle izleniyor. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülüyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        1

        Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatilin bitişiyle birlikte mahkemelerdeki yoğunluk yeniden artıyor. “Adli tatilde hangi davalar görülür?” sorusu ise bu süreçte en çok araştırılan başlıklar arasında yer alırken, yargı takvimine ilişkin gelişmeler dikkatle izleniyor. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülüyor? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında her yıl 20 Temmuz’da başlayan adli tatil, 2026 yılında 31 Ağustos Pazartesi günü mesai saatlerinin bitmesiyle birlikte sona erecek. Ardından 1 Eylül 2026 Salı günü yeni adli yıl resmen başlayacak ve yargı organları olağan çalışma temposuna geri dönecek. Böylece mahkemelerde bekleyen dosyaların görülme süreci de hız kazanacak.

        3

        ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜYOR?

        Adli tatil sürecinde mahkemelerin tüm faaliyetleri durmaz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yalnızca aciliyet taşıyan ve gecikmesinde sakınca bulunan dava ve işler görülmeye devam eder. Bu kapsamda:

        İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile bunlara yönelik itirazlar karara bağlanır.

        Nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayetle ilgili dava ve işlemler devam eder.

        Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar görülür.

        İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar ele alınır.

        Ticari defterlerin kaybı nedeniyle belge verilmesi ve kıymetli evrak iptaline yönelik başvurular incelenir.

        İflas, konkordato ve şirketlerin yeniden yapılandırılmasına dair süreçler yürütülür.

        Daha önce adli tatilde yapılmasına karar verilen keşif işlemleri gerçekleştirilir.

        Tahkim kapsamında mahkemeye intikal eden işler değerlendirilir.

        Çekişmesiz yargı işleri görülmeye devam eder.

        Kanunen ivedi sayılan ya da mahkemece acil olduğuna karar verilen tüm dava ve işlemler sürdürülür.

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