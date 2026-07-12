Ağustos dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 Ağustos dönemi askerlik yerleriyle ilgili gelişmeler, yükümlüler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak olan celp ve sevk duyurusu öncesinde, askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman erişime açılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
2026 Ağustos dönemi askerlik yerleriyle ilgili gelişmeler, yükümlüler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak olan celp ve sevk duyurusu öncesinde, askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman erişime açılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
AĞUSTOS DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Yükümlüler, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek; aynı ekran üzerinden sevk ve birlik bilgilerine de ulaşabilecek.
2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay ve astsubay adayları ile er statüsündeki yükümlülerin sevk tarihleri belirlenen takvim doğrultusunda aşağıdaki şekilde planlandı:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Erler (1. Grup): 06 Ağustos 2026
Erler (2. Grup): 03 Eylül 2026
Erler (3. Grup): 01 Ekim 2026
Yükümlülerin, belirtilen sevk tarihlerinde birliklerine katılım sağlamaları gerekiyor. Sevk belgeleri ise e-Devlet üzerinden temin edilebilecek.