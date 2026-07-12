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        Haberler Bilgi Gündem Ağustos dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Ağustos dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2026 Ağustos dönemi askerlik yerleriyle ilgili gelişmeler, yükümlüler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak olan celp ve sevk duyurusu öncesinde, askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman erişime açılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        1

        2026 Ağustos dönemi askerlik yerleriyle ilgili gelişmeler, yükümlüler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak olan celp ve sevk duyurusu öncesinde, askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman erişime açılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        AĞUSTOS DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Yükümlüler, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek; aynı ekran üzerinden sevk ve birlik bilgilerine de ulaşabilecek.

        3

        2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Yedek subay ve astsubay adayları ile er statüsündeki yükümlülerin sevk tarihleri belirlenen takvim doğrultusunda aşağıdaki şekilde planlandı:

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Erler (1. Grup): 06 Ağustos 2026

        Erler (2. Grup): 03 Eylül 2026

        Erler (3. Grup): 01 Ekim 2026

        Yükümlülerin, belirtilen sevk tarihlerinde birliklerine katılım sağlamaları gerekiyor. Sevk belgeleri ise e-Devlet üzerinden temin edilebilecek.

        4
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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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