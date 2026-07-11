Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 SINAV TARİHİ 2026 | ALES/2 sınavı ne zaman? ALES sınavı hangi güne ertelendi? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ALES/2 SINAV TARİHİ 2026 | ALES/2 sınavı ne zaman? ALES sınavı hangi güne ertelendi? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ALES/2 sınav tarihi adayların gündeminde yerini korurken, başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişi, sınava ilişkin detayların netleşmesini beklerken, gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman? ALES sınavı hangi güne ertelendi? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 18:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ALES/2 sınav tarihi adayların gündeminde yerini korurken, başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişi, sınava ilişkin detayların netleşmesini beklerken, gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman? ALES sınavı hangi güne ertelendi? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

        2026 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu (ALES/2), 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağlayacağı sınav, lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvuruları açısından büyük önem taşıyor.

        3

        ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 14 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puanlarını kullanarak lisansüstü başvurular ve akademik kadro süreçleri için tercihlerini şekillendirebilecek.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafik kazası: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki Esmanur Oral yaşamını yitirdi. (ANKA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler