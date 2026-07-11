ALES/2 SINAV TARİHİ 2026 | ALES/2 sınavı ne zaman? ALES sınavı hangi güne ertelendi? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/2 sınav tarihi adayların gündeminde yerini korurken, başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişi, sınava ilişkin detayların netleşmesini beklerken, gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman? ALES sınavı hangi güne ertelendi? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
ALES/2 sınav tarihi adayların gündeminde yerini korurken, başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişi, sınava ilişkin detayların netleşmesini beklerken, gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman? ALES sınavı hangi güne ertelendi? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
2026 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu (ALES/2), 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağlayacağı sınav, lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvuruları açısından büyük önem taşıyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 14 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puanlarını kullanarak lisansüstü başvurular ve akademik kadro süreçleri için tercihlerini şekillendirebilecek.