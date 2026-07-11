ALES/2 SINAV TARİHİ 2026 | ALES/2 sınavı ne zaman? ALES sınavı hangi güne ertelendi? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sınav tarihi adayların gündeminde yerini korurken, başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişi, sınava ilişkin detayların netleşmesini beklerken, gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman? ALES sınavı hangi güne ertelendi? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.