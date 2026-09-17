Altın Fed kararı sonrası sert düştü! 17 Eylül 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında Fed kararı sonrası hareketlilik arttı. ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesinin ardından ons altın ve gram altın değer kaybetti. Karar öncesinde 4.353 dolar seviyesinde bulunan ons altın, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları sonrası 4.243 dolara geriledi. Gram altın ise 6.812 TL'den 6.642 TL seviyesine çekildi. Piyasalarda gözler bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel fiyatlarına çevrildi. Peki 17 Eylül 2026 bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte, 17 Eylül 2026 canlı altın fiyatları alış-satış verileri…