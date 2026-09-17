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        Haberler Bilgi Altın Fed kararı sonrası sert düştü! 17 Eylül 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın Fed kararı sonrası sert düştü! 17 Eylül 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in eylül ayı faiz kararının ardından sert düşüşe geçti. Fed'in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesi sonrası ons altın 4.243 dolara, gram altın ise 6.642 TL'ye kadar geriledi. 17 Eylül 2026 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 17 Eylül 2026 Perşembe canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 06:51 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatlarında Fed kararı sonrası hareketlilik arttı. ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesinin ardından ons altın ve gram altın değer kaybetti. Karar öncesinde 4.353 dolar seviyesinde bulunan ons altın, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları sonrası 4.243 dolara geriledi. Gram altın ise 6.812 TL'den 6.642 TL seviyesine çekildi. Piyasalarda gözler bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel fiyatlarına çevrildi. Peki 17 Eylül 2026 bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte, 17 Eylül 2026 canlı altın fiyatları alış-satış verileri…

        2

        FED FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

        ABD Merkez Bankası Fed, eylül ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarıyla ons altın 4.353 dolardan 4.243 dolara kadar geriledi. Gram altın da 6.812 TL seviyesinden 6.642 TL'ye çekildi.

        3

        17 EYLÜL 2026 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Fed kararı sonrası yaşanan düşüşle birlikte 17 Eylül 2026 Perşembe günü altın fiyatları yeniden gündeme geldi. Yatırımcılar gram altının yanı sıra çeyrek, yarım ve tam altının güncel fiyatlarını takip ediyor. Ons altındaki hareketlilik ve Fed'in faiz kararına ilişkin mesajlar, yurt içindeki altın fiyatlarının yönünde de yakından izleniyor.

        GRAM ALTIN

        6.714.72

        6.715,69

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.337,66

        4.338,34

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.733,72

        10.970,16

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.972,51

        43.784,06

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.416,86

        21.957,16

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        43.198,00

        43.711,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.970,40

        43.781,81

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.703,29

        45.829,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.217,00

        108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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