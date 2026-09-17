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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump: Umarım İran'la savaşın sonuna yaklaşıyoruz

        ABD Başkanı Trump: Umarım İran'la savaşın sonuna yaklaşıyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 06:55 Güncelleme:
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        Trump: Umarım İran'la savaşın sonuna yaklaşıyoruz

        Başkan Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde uçaktan inişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "İRAN İLE DOĞRUDAN TEMAS KURULDU"

        AA'nın haberine göre, İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle "doğrudan" temas kurduğunu dile getiren Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.

        Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamasında olduğu sorusuna, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." yanıtını verdi.

        "İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuşan Trump, İran'dan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi haber aldığının sorulması üzerine, "doğrudan haber aldığını" kaydetti.

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        #abd-iran savaşı
        #ABD Başkanı Donald Trump
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