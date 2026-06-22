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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN - CANLI || Yeni hafta yükselişle başladı! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte cevabı...

        ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN - CANLI || Yeni hafta yükselişle başladı! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte cevabı...

        Altın fiyatları 22 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer artışıyla. Yaşanan yük4selişle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki gram altın 6 bin 260 lira çeyrek altın ise 10 bin 238 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Haziran alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 08:51 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasıyla birlikte altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

        ABD ve İran arasındaki İsviçre görüşmelerinin başlaması beraberinde dünya piayasalarında olumlu rüzgarlar estirmeye başlattı. Hürmüz Boğazı krizinde çözüme yaklaşılması petrol fiyatlarını geriletirken altın fiyatları da buna bağlı olarak haftaya yukarı yönlü seyirde başladı.Görüşmelerin seyrine bağlı olarak altında yukarı yönlü seyrin desteklenmesi bekleniyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.262,5110

        6.263,4670

        ANLIK GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.145,19

        4.146,06

        ANLIK ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.898,7900

        10.116,6000

        ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.595,1700

        40.342,6400

        7

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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