ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN - CANLI || Yeni hafta yükselişle başladı! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte cevabı...

Başarı baskısı çocukları nasıl etkiliyor?

LGS sonrası gündeme gelen olaylar, başarı baskısının çocuklar üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi. LGS'de matematikten 5 yanlış yapan bir kız çocuğu, matematik öğretmeni olan annesinin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Buse Başakgil, yüksek beklenti ve kıyaslamanı... Daha Fazla Göster LGS sonrası gündeme gelen olaylar, başarı baskısının çocuklar üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi. LGS'de matematikten 5 yanlış yapan bir kız çocuğu, matematik öğretmeni olan annesinin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Buse Başakgil, yüksek beklenti ve kıyaslamanın çocuklarda yoğun kaygı, yetersizlik hissi ve depresyona yol açabileceğini belirterek, ailelerin çocuklarını sınavlar üzerinden değerlendirmemesi gerektiğini vurguladı. Daha Az Göster