Altın fiyatları 24 Haziran Çarşamba... ABD ve İran arasında üst üste gelen sert açıklamaların ardından piayaslarda yükselen tansiyonun etkisiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte gözler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları....