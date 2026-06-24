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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN CANLI TABLO || Altın fiyatları neden düşüyor? Cumhuriyet altını çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel veriler

        Altın fiyatları neden düşüyor? İşte 24 Haziran güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları 24 Haziran Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe hafta başında olduğu gibi yatay yönlü seyirde başladı. Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı beklentisi ve ABD İran görüşmeleri devam ederken art arda gelen sert açıklamalar sonrası altın fiyatlarında değer kaybı gözlemlenmeye başladı. Yaşanan aşağı yönlü hareketlilikle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılşar merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için alın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 08:06 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 24 Haziran Çarşamba... ABD ve İran arasında üst üste gelen sert açıklamaların ardından piayaslarda yükselen tansiyonun etkisiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte gözler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları....

        2

        ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

        Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı beklentisinin piyasalarda kuvvetlenmesi ve ABD İran görüşmeleri devam ederken taraflardan art arda gelen sert açıklamalar nedeniyle dolardaki değer artışına bağlı olarak değer kaybediyor.

        3

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

        Piayasaların gözü kulağı ABD ve İran arasındaki gelişmelere çevrilmiş durumda. Olası bir anlaşmanın beraberinde Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol krizinin çözümü olarak piayasalarda kabul görmesi ve beraberinde Fed'in faiz indirimi beklentisiyle birlikte altın fiyatlarınınn yukarı yönlü seyre geçmesi bekleniyor. Ancak görüşmelerin tıkanmasının ise fiyatlarda aşağı yönlü seyri tetiklemesi tahmin ediliyor.

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.167,5890

        6.168,5300

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.139,17

        4.140,08

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.868,1400

        10.085,5500

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.472,5700

        40.218,8200

        8
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