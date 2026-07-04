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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ CANLI SON DURUM || Hafta sonu yükseliş sürüyor! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ CANLI SON DURUM || Hafta sonu yükseliş sürüyor! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 4 Temmuz Cumartesi yani hafta sonu güne değer artışıyla başladı. Geçtiğimiz gün uzun bir sürenin ardından 6 bin 300 lira seviyesini aşan gram altın fiyatları yeni güne 6 bin 277 lira seviyesinde başladı. Yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları 4 Temmuz alış ve satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar tarafından merak içerisinde araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları hafta sonununa değer artışıyla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

        Altın fiyatları ABD İran arasındaki gerilim düşmesi ve Hürmüz krizinin aşılmasına yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüle birlikte yükselişe başladı.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.276,76

        6.277,78

        ANLIK GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.166,24

        4.187,63

        ANLIK ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.042,81

        10.264,17

        ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        40.171,24

        40.931,13

        7

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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