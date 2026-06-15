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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN YÜKSELİYOR || ABD ve İran anlaştı, piyasalar hareketlendi! Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselecek mi?

        ALTIN YÜKSELİYOR || ABD ve İran anlaştı, piyasalar hareketlendi! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 15 Haziran 2026 Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe ABD ve İran arasındaki barış anlaşması sonrasında Brent petrol fiyatlarının düşüşü ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitme beklentisinin güçlenmesiyle birlikte yükselişle başladı. Yaşana hareketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki saat 07.00 itibarıyla 6 bin 430 liranın üzerinde seyrederken çeyrek altın ise 10 bin 530 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 07:42 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Yeni haftanın ilk iş günüyle birlikte bu sorunun cevabı ve özellikle de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle İran ve ABD barışı sonrası piayasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları....

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

        Altın fiyatlarının ABD ve İran arasındaki uzalaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacak oluşu ve bununla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş beklentisiyle birlikte yukarı yönlü seyir izlemesi bekleniyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi de altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiyi detekliyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.431,9420

        6.432,8800

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.324,11

        4.325,06

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.291,1100

        10.517,7600

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        41.164,4300

        41.942,3800

        7
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