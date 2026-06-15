Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Yeni haftanın ilk iş günüyle birlikte bu sorunun cevabı ve özellikle de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle İran ve ABD barışı sonrası piayasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları....