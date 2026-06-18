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        Haberler Bilgi Gündem APPLE ZAMMI 2026: Apple ürünlerine zam mı geliyor? Apple CEO'su açıkladı! iPhone 18 Ne Kadar Olacak?

        APPLE ZAMMI 2026: Apple ürünlerine zam mı geliyor? Apple CEO'su açıkladı!

        Apple kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir fiyat artışı kapıda olabilir. Şirket CEO'su Tim Cook'un artan çip maliyetleri nedeniyle zam sinyali vermesi, gözleri bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 18 serisine çevirdi. Peki yeni iPhone modellerinin fiyatı ne kadar yükselebilir? İşte Apple zammı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 09:14 Güncelleme:
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        Apple'dan gelen son açıklama, yeni ürün almayı planlayan milyonlarca kullanıcıda merak uyandırdı. Tim Cook, maliyet baskısı nedeniyle fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtirken, zamların kapsamı ve özellikle iPhone 18'e olası etkisi şimdiden teknoloji gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. İşte merak edilenler...

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        APPLE ÜRÜNLERİNE ZAM MI GELİYOR?

        Apple'ın CEO'su Tim Cook, Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamada, yapay zeka (AI) alanındaki hızlı büyümenin çip talebini artırdığını ve bunun da maliyetleri yükselttiğini belirtti.

        Çiplerdeki ilişkin mevcut durumun "sürdürülemez" hale geldiğini ifade eden Cook, fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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        IPHONE 18 NE KADAR OLACAK?

        Apple'ın ürün fiyatlarında ne zaman değişikliğe gidileceğine veya hangi ürünlerin bundan etkileneceğine ilişkin bilgi vermeyen Cook, eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 modelinin de olası fiyat artışlarından etkilenip etkilenmeyeceği konusunda açıklama yapmadı.

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        Cook, artan maliyetlerin tüketicilere yansımaması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bize yansıtılan büyük maliyet artışlarını azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalıştık ancak durum sürdürülemez hale geldi." ifadelerini kullandı.

        Bellek çipi arzının talebi karşılamakta zorlandığını kaydeden Cook, tüketicilerin cihazlara olan ilgisinin sürdüğünü, çip üreticilerinin ise önemli fiyat artışlarını teknoloji şirketlerine yansıttığını söyledi.

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        EYLÜL AYINDA GÖREVİNİ DEVREDECEK

        Eylül ayında görevini John Ternus'a devretmeye hazırlanan Cook, tüketici elektroniği ürünleri için bellek çipi fiyatlarının ve arz koşullarının makul seviyelere dönmesi gerektiğini vurguladı.

        Cook'un açıklamaları, son dönemde diğer büyük teknoloji şirketlerinin de yarı iletken sektöründeki maliyet ve tedarik baskılarına dikkat çekmesinin ardından geldi.

        Akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok elektronik cihazın temel bileşenleri arasında yer alan bellek çiplerinin fiyatları, yapay zeka uygulamalarına yönelik artan talebin etkisiyle son aylarda yükseliş gösteriyor.

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