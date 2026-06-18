İslam dünyasında manevi değeri yüksek aylardan biri olan Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aşure Günü'ne yönelik araştırmalar da hız kazandı. Birlik, paylaşma ve bereket duygularının öne çıktığı bu özel günde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirecek hem de geleneksel aşure hazırlıklarıyla günü idrak edecek. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Aşure Günü ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek? İşte Diyanet'in 2026 dini günler takvimine göre Aşure Günü tarihi...