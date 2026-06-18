AŞURE GÜNÜ BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026 : Aşıre Günü Muharrem ayının kaçına denk geliyor? Haziranın kaçı Aşure Günü?
Aşure Günü 2026 tarihi yaklaşırken milyonlarca kişi "Muharrem ayının kaçıncı günü?" sorusuna yanıt arıyor. İslam takvimine göre büyük öneme sahip bu özel günün Haziran ayına denk gelip gelmediği ise en çok merak edilen konular arasında. Peki, Aşure Günü Muharrem ayının kaçına denk geliyor? Haziranın kaçı Aşure Günü? Aşure Günü ne zaman 2026? Ayrıntılar haberimizde.
İslam dünyasında manevi değeri yüksek aylardan biri olan Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aşure Günü'ne yönelik araştırmalar da hız kazandı. Birlik, paylaşma ve bereket duygularının öne çıktığı bu özel günde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirecek hem de geleneksel aşure hazırlıklarıyla günü idrak edecek. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Aşure Günü ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek? İşte Diyanet'in 2026 dini günler takvimine göre Aşure Günü tarihi...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, MUHARREM AYININ KAÇINA DENK GELİYOR?
Aşure Günü, Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde idrak edilir.
İslam dünyasında faziletli günler arasında yer alan Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe günü gün doğumuyla başlayacak ve aynı günün gecesine kadar sürecek.
Aşure pişirme, dağıtma ve paylaşma uygulamaları ise 25 Haziran’dan itibaren Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar devam edecek.