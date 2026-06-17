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        Haberler Bilgi Gündem AŞURE GÜNÜ BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı gününe denk geliyor? Aşure günü hangi gün başlıyor, ne zaman bitiyor?

        AŞURE GÜNÜ BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Aşure günü ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Muharrem ayının kaçıncı gününe denk geliyor?

        İslam dünyasında manevi değeri yüksek aylardan biri olan Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aşure Günü'ne yönelik araştırmalar da hız kazandı. Birlik, paylaşma ve bereket duygularının öne çıktığı bu özel günde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirecek hem de geleneksel aşure hazırlıklarıyla günü idrak edecek. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Aşure Günü ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek? İşte Diyanet'in 2026 dini günler takvimine göre Aşure Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aşure Günü’ne ilişkin araştırmalar da hız kazandı. İslam dünyasında önemli günler arasında yer alan Aşure Günü, 2026 yılında Muharrem ayı içerisinde idrak edilecek. Paylaşma, birlik ve bereket geleneğiyle öne çıkan bu özel günde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirecek hem de aşure hazırlayarak yakınlarıyla paylaşacak. İşte 2026 Aşure Günü’nün ne zaman başlayıp biteceği ve bu güne dair merak edilenler haberimizde…

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        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

        Aşure Günü, Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde idrak edilir.

        İslam dünyasında faziletli günler arasında yer alan Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

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        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe günü gün doğumuyla başlayacak ve aynı günün gecesine kadar sürecek.

        Aşure pişirme, dağıtma ve paylaşma uygulamaları ise 25 Haziran’dan itibaren Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar devam edecek.

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        AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI FAZİLETLERİ

        Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de kıymeti vurgulanan ve “Allah’ın ayı” olarak anılan mübarek zaman dilimlerinden biridir.

        Bu ay içerisinde yer alan Aşure Günü ise Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya ulaşması ve Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi önemli olaylarla ilişkilendirilerek özel bir anlam kazanmıştır.

        Müslümanlar, bu anlamlı günü ibadetle geçirmek adına oruç tutmayı, dua etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı tercih eder.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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