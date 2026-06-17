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        Haberler Bilgi Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de! 17 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? Kaymakamlar Kararnamesi 2026

        Atama kararları Resmi Gazete'de! 17 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        17 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete yayımlandı ve kamuoyunu ilgilendiren çok sayıda karar yürürlüğe girdi. Günün sayısında Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler ve atama kararları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Özellikle Vali Yardımcısı ve Kaymakam makamlarına yapılan atamalar dikkat çekti. Vatandaşlar, Resmî Gazete'de hangi kararların yayımlandığını ve atamaların hangi kurumları kapsadığını araştırmaya başladı. Peki, 17 Haziran 2026 Resmî Gazete kararları neler, hangi kurumlara atama yapıldı? İşte 17 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de alınan kararları ve atama kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 01:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        17 Haziran 2026 tarihli ve 33383 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Günün sayısında yürütme ve idare bölümüne ilişkin kararlar, yönetmelikler ve atama kararları yer aldı. Özellikle kamu kurumlarına yönelik atama ve görev değişiklikleri dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararlarla bazı kurumlarda yeni görevlendirmeler resmiyet kazandı. Peki, 17 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? Hangi kurumlara atama yapıldı? İşte 17 Haziran Resmî Gazete kararları ve atamalara ilişkin merak edilen detaylar.

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        17 HAZİRAN RESMÎ GAZETE KARARLARI NELER?

        17 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler ve çeşitli idari düzenlemeler yayımlandı. Günün sayısında kamu kurumlarını ilgilendiren düzenlemelerin yanı sıra atama kararları da yer aldı.

        Vatandaşlar ve kamu çalışanları, Resmî Gazete'de yayımlanan kararların detaylarını yakından takip ediyor. Resmî Gazete'de yer alan düzenlemeler yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giriyor.

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        RESMİ GAZETE KARARLARI

        YASAMA BÖLÜMÜ

        TBMM KARARI

        1487 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/148)

        YÖNETMELİK

        –– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2026/1)

        KURUL KARARI

        –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/06/2026 Tarihli ve 11470 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle, İçişleri Bakanlığımıza ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlanmıştır. Bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri; liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

        Bu kapsamda taşra teşkilatında görev yapan 15 Mülki İdare Amirinden 11’i Kaymakam, 4’ü Vali Yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatındaki görevlere atandığını belirten Çiftçi, “Ayrıca 208 Mülki İdare Amirimiz Kaymakamlıktan Kaymakamlığa, 82’si Kaymakamlıktan Vali Yardımcılığına, 74’ü Vali Yardımcılığından Vali Yardımcılığına, 32’si ise Vali Yardımcılığından Kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir” dedi.

        İşte Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları...

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