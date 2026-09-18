RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11799)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11800)

–– Burdur İlinde Bulunan İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11801)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11802)

–– Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmis (Akça) Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, İluh Deresi By-Pass Hattı ile Çay Deresi Deplase Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Batman İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11803)

–– 154 kV G24-Van GES TM-Özalp TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11804)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11805, 11806, 11807)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/314, 315, 316, 317, 318, 319)

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Sivil Havacılık Emniyet Olayları Yönetmeliği (SHY-OLAY)

–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2026/41, K: 2026/107 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2025/247, K: 2026/147 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2026/71, K: 2026/148 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri