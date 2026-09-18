Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de 18 Eylül 2026: 39 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararı, 18 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 39 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi. Kararla birlikte emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrolarında kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Bazı il emniyet müdürleri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, farklı görevlerde bulunan emniyet personeli il müdürlüğü görevlerine atandı. Peki Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar alındı, emniyet müdürü değişen iller hangileri? İşte 18 Eylül 2026 Resmi Gazete atama kararları...
Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı karar, Emniyet Genel Müdürlüğünde çok sayıda görevlendirmeyi kapsıyor. Karar kapsamında 39 ilde yeni emniyet müdürü ataması yapılırken bazı mevcut il emniyet müdürleri merkeze alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü üst yönetiminde de yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Atama kararının ekli listesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda emniyet teşkilatındaki görev değişiklikleri yürürlüğe girdi. Peki hangi illerde emniyet müdürü değişti, merkeze alınan emniyet müdürleri kimler? İşte Resmi Gazete 18 Eylül 2026 atama kararlarıyla ilgili ayrıntılar...
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Kararnameyle 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi. Görev yeri değişen iller arasında Zonguldak, Çorum, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Rize, Aydın, Çankırı, Sinop, Balıkesir, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Kayseri ve Gaziantep de yer aldı.
Ayrıca Denizli, Afyonkarahisar, Yalova, Amasya, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Karabük, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şırnak ve Tokat il emniyet müdürlüklerinde de değişikliğe gidildi.
24 İL EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ÇEKİLDİ
Kararname kapsamında 24 ilin emniyet müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Merkeze alınan emniyet müdürleri arasında Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Muş, Nevşehir, Rize, Sinop, Şırnak, Tokat ve Yalova il emniyet müdürleri bulunuyor.
ÜST DÜZEY ATAMALAR DA YAPILDI
Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde üst düzey görevlendirmeler de gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları arasında görev değişiklikleri yapılırken, bazı polis başmüfettişleri il emniyet müdürlüğü görevlerine atandı.
Emniyet teşkilatındaki yeni görevlendirmeler, 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/316 sayılı kararın ekli listesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda yürürlüğe girdi.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11799)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11800)
–– Burdur İlinde Bulunan İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11801)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11802)
–– Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmis (Akça) Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, İluh Deresi By-Pass Hattı ile Çay Deresi Deplase Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Batman İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11803)
–– 154 kV G24-Van GES TM-Özalp TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11804)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11805, 11806, 11807)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/314, 315, 316, 317, 318, 319)
YÖNETMELİKLER
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Sivil Havacılık Emniyet Olayları Yönetmeliği (SHY-OLAY)
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2026/41, K: 2026/107 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2025/247, K: 2026/147 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2026/71, K: 2026/148 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri