Avukat maaşı ne kadar oldu 2026 Temmuz? MEMUR MAAŞI ZAMMI oranları açıklandı! Zamlı avukat maaşı kaç TL oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memuru ilgilendiren Temmuz maaş zammı da netleşti. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının kesinleşmesinin ardından gözler avukat maaşlarına çevrildi. Temmuz 2026 dönemi için uygulanacak zam oranıyla birlikte avukat maaşları yeniden hesaplanmaya başlandı. Peki, avukat maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? İşte Temmuz 2026 zamlı avukat maaşına ilişkin son dakika gelişmeleri...
Zamlı avukat maaşı ne kadar oldu, kaç TL? TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2026 enflasyon verileriyle birlikte memur maaşlarında uygulanacak 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle kamu kurumlarında görev yapan avukatların Temmuz 2026 maaş artışı kesinleşmiş oldu. Peki, zamlı avukat maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? İşte güncel maaş hesaplamalarına ilişkin detaylar...
ZAMLI AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2026 enflasyon verileriyle birlikte memur maaşlarında uygulanacak 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti.
AVUKAT EMEKLİ MAAŞI OCAK 2026'DA NE KADARDI?
Tablodaki verilere göre 2026 Ocak döneminde 1/4 dereceli emekli avukat aylığı 41 bin 151 TL olarak uygulandı.
AVUKAT EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2026'DA NE KADAR OLDU?
2026 Temmuz ayında yapılan maaş güncellemesiyle birlikte 1/4 dereceli emekli avukat aylığı 46 bin 711 TL'ye yükseldi.
AVUKAT MAAŞI 2026 TEMMUZ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Avukat maaşlarındaki artış, memurlar için belirlenen toplu sözleşme zammı ile 6 aylık enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte Ocak-Haziran dönemine ait enflasyon farkı kesinleşirken, Temmuz ayında uygulanacak yeni maaşlar da ortaya çıktı.