Avukat maaşı ne kadar oldu 2026 Temmuz? MEMUR MAAŞI ZAMMI oranları açıklandı! Zamlı avukat maaşı kaç TL oldu?

Zamlı avukat maaşı ne kadar oldu, kaç TL? TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2026 enflasyon verileriyle birlikte memur maaşlarında uygulanacak 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle kamu kurumlarında görev yapan avukatların Temmuz 2026 maaş artışı kesinleşmiş oldu. Peki, zamlı avukat maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? İşte güncel maaş hesaplamalarına ilişkin detaylar...