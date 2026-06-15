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        Haberler Bilgi Spor BASKETBOL SÜPER LİGİ: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        BASKETBOL SÜPER LİGİ: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i sahasında konuk edecek. İlk karşılaşmayı kazanan Beşiktaş seride 1-0 önde bulunurken, gözler bu kritik derbinin ikinci randevusuna çevrildi. Peki Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN ikinci maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 13:31 Güncelleme:
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN’i sahasında konuk edecek. İlk karşılaşmayı kazanan Beşiktaş seride 1-0 önde bulunurken, gözler bu kritik derbinin ikinci randevusuna çevrildi. Peki Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN ikinci maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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        FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN İKİNCİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Serinin ikinci mücadelesinde sahne bu kez sarı-lacivertlilerin olacak. Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

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        FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN İKİNCİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Serinin ikinci maçında sahne bu kez sarı-lacivertlilerin olacak. Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliği yapacağı mücadele, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

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