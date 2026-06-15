BASKETBOL SÜPER LİGİ: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i sahasında konuk edecek. İlk karşılaşmayı kazanan Beşiktaş seride 1-0 önde bulunurken, gözler bu kritik derbinin ikinci randevusuna çevrildi. Peki Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN ikinci maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN’i sahasında konuk edecek. İlk karşılaşmayı kazanan Beşiktaş seride 1-0 önde bulunurken, gözler bu kritik derbinin ikinci randevusuna çevrildi. Peki Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN ikinci maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN İKİNCİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Serinin ikinci mücadelesinde sahne bu kez sarı-lacivertlilerin olacak. Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN İKİNCİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Serinin ikinci maçında sahne bu kez sarı-lacivertlilerin olacak. Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliği yapacağı mücadele, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak.