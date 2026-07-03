BAŞKOMİSER MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz zammı ile Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük baş komiser maaşı ne kadar?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Ocak ayı zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanmıştı.

Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 olmuştu. Böylelikle en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükselmişti.

Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sözleşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu.