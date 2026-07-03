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        Haberler Bilgi Ekonomi BAŞKOMİSER MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz zammı ile Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük baş komiser maaşı ne kadar?

        BAŞKOMİSER MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz zammı ile Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük baş komiser maaşı ne kadar?

        Temmuz ayı maaş artışına ilişkin enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, başkomiser maaşlarında oluşacak yeni tablo da merak konusu oldu. Kamu görevlilerinin zamlı maaş hesaplamasında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı sonrası, emniyet teşkilatında görev yapan başkomiserlerin alacağı zam oranı ve yeni maaş tutarları araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz zammıyla başkomiser maaşı ne kadar olacak, maaşlara yüzde kaç artış yansıyacak? İşte başkomiser maaşına ilişkin beklenen zamlı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 10:47:49 Güncelleme:
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        Temmuz zammı için belirleyici olan Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, başkomiser maaşlarına yansıyacak artış da gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi, kamu personelinin yeni maaş hesabında temel rol oynarken, emniyet teşkilatında görev yapan başkomiserlerin zam sonrası alacağı ücretler de araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayı itibarıyla başkomiser maaşı kaç TL olacak? Zam oranı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte başkomiser maaşında beklenen yeni hesaplama...

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        HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU!

        Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak açıklandı.

        Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sözleşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu.

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        BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Ocak–Haziran dönemi için açıklanan net görev aylığı tablosunda Polis Memuru (8/1) net görev aylığı 81.617 TL seviyesine, Başkomiser (3/1) net görev aylığı ise 89.214 TL seviyesine gelmişti.

        Temmuz zammı ile birlikte zam oranı netleşince haberimize eklenecektir.

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        MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Ocak ayı zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanmıştı.

        Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 olmuştu. Böylelikle en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükselmişti.

        Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sözleşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu.

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