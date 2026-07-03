Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI HESAPLAMA | 2026 Temmuz zammı ile bekçi ve zabıta maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Bekçi maaşı yüzde kaç zamlandı?

        BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI HESAPLAMA | 2026 Temmuz zammı ile bekçi ve zabıta maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Bekçi maaşı yüzde kaç zamlandı?

        Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kamu çalışanlarının Temmuz ayında alacağı zam oranı yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi, bekçi ve zabıta maaşları için de yeni hesaplamaları beraberinde getirdi. Bu nedenle görevdeki bekçiler ve zabıtalar, Temmuz zammı sonrası maaşlarına ne kadar artış yansıyacağını merak ediyor. Peki, en düşük bekçi ve zabıta maaşı Temmuz zammıyla kaç TL olacak? İşte zamlı maaşlara ilişkin beklenen tablo...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 09:58:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte bekçi ve zabıta maaşlarında da yeni dönem başladı. Toplu sözleşme artışı ve 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesinin ardından kamu personelinin Temmuz 2026 zamlı maaşları yeniden hesaplandı. Bu kapsamda bekçi ve zabıta olarak görev yapanların alacağı yeni maaş tutarları da meslek grubu, derece ve hizmet yılına göre güncellendi. Peki, Temmuz zammı sonrası en düşük bekçi ve zabıta maaşı ne kadar oldu? İşte bekçi ve zabıta kapsamında zamlı maaşlara ilişkin merak edilen detaylar...

        2

        HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI AÇIKLANIYOR!

        2026 yılı Temmuz ayı emekli maaş zammı TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netlik kazandı.

        Enflasyon oranları doğrultusunda güncel zam hesaplamasını birazdan haberimize eklenecektir.

        3

        BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        2025 yılı Temmuz ayında 9/1 kademedeki bekçi maaşı 56.120 TL olarak belirlenmişti. 2026 Ocak itibarıyla geçerli olan rakam 66 bin 558 lira olarak kaydedildi.

        2026 Temmuz zamı ile birlikte güncel bekçi maaşı hesaplaması yapıldığında haberimize eklenecektir.

        4

        ZABITA MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

        2025 Temmuz zammı sonrası yeni başlayan bir zabıta 50 bin 502 TL maaş alıyordu. 2026 Ocak'ta uygulanab zam oranı 18,6 oldu. Böylece zabıta maaşları 2026 yılında 60 bin 895 TL olmuştu.

        2026 Temmuz zamı ile birlikte güncel zabıta maaşı hesaplaması yapıldığında haberimize eklenecektir.

        5

        TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Haziran ayı enflasyonu 1,36 olarak açıklanması halinde memur ve memur emeklisi için oluşacak enflasyon farkı % 6,48 olacak. % 7 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi için kesinleşen zam oranı % 13,94 olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

        Hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        İsviçre, Cezayir'i rahat geçti!
        İsviçre, Cezayir'i rahat geçti!
        Çifte vatandaşlığa yeni askerlik modeli
        Çifte vatandaşlığa yeni askerlik modeli
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Türkiye mora büründü! İşte en güzel 8 lavanta rotası
        Türkiye mora büründü! İşte en güzel 8 lavanta rotası
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        Tahran'da tarihi veda: Milyonlar meydanda
        Tahran'da tarihi veda: Milyonlar meydanda
        "Hayatım eskisine döndü"
        "Hayatım eskisine döndü"
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi
        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!