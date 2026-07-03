BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI HESAPLAMA | 2026 Temmuz zammı ile bekçi ve zabıta maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Bekçi maaşı yüzde kaç zamlandı?

Memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte bekçi ve zabıta maaşlarında da yeni dönem başladı. Toplu sözleşme artışı ve 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesinin ardından kamu personelinin Temmuz 2026 zamlı maaşları yeniden hesaplandı. Bu kapsamda bekçi ve zabıta olarak görev yapanların alacağı yeni maaş tutarları da meslek grubu, derece ve hizmet yılına göre güncellendi. Peki, Temmuz zammı sonrası en düşük bekçi ve zabıta maaşı ne kadar oldu? İşte bekçi ve zabıta kapsamında zamlı maaşlara ilişkin merak edilen detaylar...