BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Motorinin litre fiyatında 17 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,66 TL'lik yeni bir indirim geldi.

Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin tamamının pompaya yansımayabileceği belirtiliyor. Buna göre araç sahiplerinin pompa fiyatlarında yaklaşık 42 kuruşluk bir düşüş yaşandı