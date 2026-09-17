Beşiktaş - Marsilya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasının ardından maçın skoru, özeti ve golleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Beşiktaş - Marsilya maçı skoru, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...
Giriş: 18 Eylül 2026 - 00:14 Güncelleme:
1
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına çıktı. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’da Fransız temsilcisi Marsilya’yı konuk etti. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Beşiktaş - Marsilya maçı skoru, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...
2
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
3
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Cerny, 59. dakikada Murillo ve 81. dakikada Poku kaydetti.