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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Marsilya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

        Beşiktaş - Marsilya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasının ardından maçın skoru, özeti ve golleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Beşiktaş - Marsilya maçı skoru, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        Beşiktaş, 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına çıktı. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’da Fransız temsilcisi Marsilya’yı konuk etti. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Beşiktaş - Marsilya maçı skoru, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

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        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.

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        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

        Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Cerny, 59. dakikada Murillo ve 81. dakikada Poku kaydetti.

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        BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

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        #Avrupa Ligi
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