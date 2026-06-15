BİM’in bu haftaya özel aktüel ürünler afişi yayımlandı. 16, 17 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde raflarda yerini alacak ürünler arasında drone, televizyon, cep telefonu, elektrikli bisiklet, hava soğutucu, LED gece lambası, çamaşır kurutma makinesi, 4 programlı bulaşık makinesi, Plus şişme çadır, mini buzdolabı, buharlı USB masaüstü mini fan, kulak üstü kulaklık, çok fonksiyonlu temizlik kiti, 2 tekerlekli metal scooter, oturma grubu ve plaj sandalyesi gibi dikkat çeken seçenekler bulunuyor. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri satışa sunulacak kampanyalı ürünleri merak eden vatandaşlar, güncel fiyat listesini araştırıyor. İşte BİM 16-17-19 Haziran 2026 aktüel broşürü ve haftanın öne çıkan indirimli ürünleri haberimizde...