BİM 16-17-19 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Bu Salı, Çarşamba, Cuma BİM marketlere Drone, Hava Soğutucu, Şişme Çadır geliyor!
BİM'in 16, 17 ve 19 Haziran tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haziran ayının yeni haftasında raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında yaz aylarına yönelik pratik teknolojik ürünler, beyaz eşya ve elektronik cihazlar, kamp ve bahçe ekipmanları, çocuk oyuncakları ile temel gıda seçenekleri öne çıkıyor. Alışveriş listelerini hazırlayan vatandaşlar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri satışa sunulacak ürünlerin fiyatlarını merak ediyor. İşte BİM'in yeni hafta aktüel broşüründe yer alan ürünler ve fiyat detayları...
BİM’in bu haftaya özel aktüel ürünler afişi yayımlandı. 16, 17 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde raflarda yerini alacak ürünler arasında drone, televizyon, cep telefonu, elektrikli bisiklet, hava soğutucu, LED gece lambası, çamaşır kurutma makinesi, 4 programlı bulaşık makinesi, Plus şişme çadır, mini buzdolabı, buharlı USB masaüstü mini fan, kulak üstü kulaklık, çok fonksiyonlu temizlik kiti, 2 tekerlekli metal scooter, oturma grubu ve plaj sandalyesi gibi dikkat çeken seçenekler bulunuyor. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri satışa sunulacak kampanyalı ürünleri merak eden vatandaşlar, güncel fiyat listesini araştırıyor. İşte BİM 16-17-19 Haziran 2026 aktüel broşürü ve haftanın öne çıkan indirimli ürünleri haberimizde...
BİM 16 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Yurdum Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri (Nohut • Fasulye - 830 g): 37,50 TL
Saban Aşurelik Buğday (1 kg): 32,50 TL
Aşurelik Malzemeler ve Yan Ürünler
Yurt Hazır Aşure (200 g): 37,50 TL
Dr. Oetker Aşure (222 g): 66,00 TL
Sanitta Kuş Üzümü (75 g): 59,50 TL
Sanitta Karanfil (25 g): 32,50 TL
Sanitta Dolmalık Fıstık (25 g): 74,50 TL
Destan Hindistan Cevizi (120 g): 55,00 TL
Destan Kabuk Tarçın (50 g): 34,50 TL
Tariş Lokmalık Kuru İncir (300 g): 129,00 TL
Keyifçe Soyulmuş Çiğ Badem (150 g): 124,00 TL
Gürsoy Kıyılmış Fındık (180 g): 159,00 TL
Perfect Delight Aşurelik Meyve Karışımı (300 g): 89,00 TL
Kase ve Sunum Ürünleri
Desenli Aşure Kasesi 6'lı (~300 cc): 69,00 TL
Kapaklı Aşure Kabı 6'lı: 25,00 TL
Alüminyum Aşure Kasesi 10'lu (~325 cc): 25,00 TL
Temel Gıda Ürünleri ve Soslar
Rem Siyah Zeytin (321-380 Adet/Kg - 1000 g): 149,00 TL
Pastavilla Makarna Çeşitleri (Kalem • Burgu • İri Arpa • Yüksük - 500 g): 37,50 TL
Tat Domates Salçası (1500 g): 133,50 TL (Görselde son rakam hafif kapalı çıksa da net fiyatıdır)
Orkide Riviera Zeytinyağı Pet (1 L): 235,00 TL
Orkide Natürel Sızma Zeytinyağı (1 L): 285,00 TL
Efsane Baldo Pirinç (5 kg): 369,00 TL
Sana Sütlüm Paket Margarin (250 g): 45,00 TL
Kent Boringer Topping Sıvı Sos Çeşitleri (Çikolatalı 300 g • Meyveli 320 g • Karamelli 325 g): 69,00 TL
Dokuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri (Çilek 15 g • Mango 20 g • Portakal 15 g • Yaban Mersini 20 g): 109,00 TL
Atıştırmalıklar, Cipsler ve Barlar
Cipso Patates Cipsi Ranch Sos Aromalı (125 g): 44,00 TL
Patito Patates Cipsi Acı Kanat Aromalı (200 g): 55,00 TL
Patito Patates Cipsi Izgara Biftek ve Soğan Aromalı (200 g): 55,00 TL
Züber Meyve Topu Hindistan Cevizi ve Kakao Kaplı (80 g): 64,50 TL
Proteinocean Protein Bar Birthday Cake Aromalı (50 g): 59,00 TL
Şekerlemeler ve Çikolatalar
Bebeto Party Mix Yumuşak Şeker (400 g): 79,00 TL
Bebeto Şeftalili Kalp Şekilli Yumuşak Şeker (150 g): 29,00 TL
Pez Toy Story Oyuncaklı Şeker (25,5 g): 119,00 TL
Eti Karam Gurme Antep Fıstıklı Çikolata (36 g): 49,00 TL
Sweeto Mandalina ve Portakal Aromalı Ekşi Yumuşak Şeker (130 g): 27,50 TL
Haribo Mixbons Meyve Sulu Karışık Yumuşak Şekerleme (325 g): 79,00 TL
Bisküvi, Kek ve Kurabiyeler
Mehmet Reis Kurabiye Çeşitleri (Bademli / Damla Çikolatalı / Kakaolu / Mini Susamlı Simit / Yoğurtlu Susamlı - 225 g): 75,00 TL
Bonomi Milföy Hamuru Katmanları (300 g): 119,00 TL
Eti Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi (4x100 g): 69,00 TL
Ore Liete Limon Krema Dolgulu Bisküvi (200 g): 79,00 TL
Ülker Albeni Atıştırmalık Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata Kaplamalı Karamel ve Bisküvi (72 g): 29,00 TL
Wafer Master Crepe Fındık Kremalı Gofret (216 g): 79,00 TL
Ülker Labneli Sandviç Kraker (3x60 g): 49,00 TL
Eti Gong Çilekli Yoğurtlu Kaplamalı Pirinç Patlağı (30 g): 21,00 TL
Escape Pop Pretz Acılı Fiyonk Kraker (50 g): 13,50 TL
Kinder Şeftali Çarkıfelek Meyveli Süt Dilimi (28 g): 18,50 TL
Bifa Keks Kakao Kaplamalı Karamel Dolgulu Kek (175 g): 39,00 TL
Eti Paykek Mozaik Kek (200 g): 49,00 TL
Sürülebilir Ürünler
Fiskobirlik Nuga Ballı Fındık Kreması (%21 Bal, %65 Fındık - 250 g): 219,00 TL
Master Nut Yer Fıstığı Ezmesi (300 g): 69,00 TL
Avoya Aromalı Maden Suyu (İncir & Lavanta - 4x250 ml): 89,00 TL
Avşar Şekersiz Aromalı Maden Suyu (Tuzlu Erik - 6x200 ml): 67,50 TL
Sırma Aromalı Maden Suyu (Karadut Frenk Üzümü - 1 L): 35,00 TL
Meyve Suları ve Şalgam
Pfanner Karışık Meyveli ve Havuçlu İçecek (2 L): 195,00 TL
Dimes %100 Meyve Suyu (Elma-Armut Rende - 1 L): 69,50 TL
Doğanay Acılı Şalgam Suyu (2 L): 69,50 TL
Enerji İçecekleri
Redbull Enerji İçecek Çeşitleri (Lilac vb. - 250 ml): 54,00 TL
Black Bruin Enerji İçeceği (1 L): 49,50 TL
Kahve, Çay ve Sütlü İçecekler
Sek Soğuk Kahve Latte (285 ml): 49,50 TL
Sek Karadut Aromalı Limonata (285 ml): 29,50 TL
Herby Bitki Çayı Çeşitleri (Kayısı ve Kiraz Saplı • Maydanozlu - 14'lü): 59,50 TL
Nescafe Şekersiz Soğuk Kahve Americano (250 ml): 55,00 TL
Abdullah Efendi Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri (Ruby Çikolatalı • Kaymaklı • Çikolatalı - 100 g): 42,50 TL
Nescafe Ice 10'lu Karışım Kahve Çeşitleri (Ice Original • Ice Choco): 69,50 TL
Bobaco Yeşil Çaylı İçecek Çeşitleri (Mango & Passion Fruit • Çilek & Limon - 330 ml): 57,50 TL
Kebir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 gr): 399 TL
Emin Dana Kangal Sucuk (500 gr): 299 TL
Namet Dana Döner (450 gr): 339 TL
Hastavuk Piliç Döner (1000 gr): 249 TL
Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri (425 gr): 209 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 gr): 199 TL
Dost Kaymaklı Çömlek Yoğurdu (1000 gr): 159 TL
Doyfarm Piliç Schnitzel (1000 gr): 119 TL
Gedik Piliç Bonfile Parçaları (500 gr): 119 TL
Peymera Krem Peynir (400 gr): 99,50 TL
Aytaç Piliç Sucuk (450 gr): 89 TL
Polonez Hindi Füme (2x90 gr): 69 TL
Aknaz Limonlu Cheesecake Aromalı Taze Peynir (180 gr): 59,50 TL
Torku %1 Yağlı Süt (1 Litre): 42,50 TL
BİM 17 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS: 32.900 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE: 23.500 TL
Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE: 16.500 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300: 19.900 TL
Keysmart 9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM: 19.900 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM: 17.900 TL
Keysmart 7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM: 16.900 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM: 15.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS: 15.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM: 13.900 TL
Kumtel Air Cooler Buz Kasetli Hava Soğutucu HAC-04: 4.500 TL
Mobilya ve Yatak Ürünleri (Homendra / Homedius / Pafu)
Homendra Katlanabilir Taşınabilir Metal Karyola: 2.950 TL
Homedius Metal Karyola: 1.950 TL
Multicomfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak: 5.790 TL
Ecosleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak: 1.590 TL
Pafu Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı: 22.750 TL
Nest Class Şişme Çadır (8-10 Kişilik): 65.000 TL
London Prestige Plus Şişme Çadır (5-6 Kişilik): 88.500 TL
BİM 19 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
OLA EFB10 Noir Elektrikli Bisiklet: 32.500 TL
Senna 55" Frameless 4K Ultra HD Google TV: 15.900 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 10.950 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550 TL
Oppo A6X Cep Telefonu (4 GB / 128 GB): 9.990 TL
DJI Neo Single Drone: 6.950 TL
Kumtel Mini Buzdolabı (~93 Litre): 4.900 TL
Heifer Kanatsız Fan: 4.990 TL
Heifer Mini Kanatsız Fan: 2.990 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop: 2.500 TL
Kumtel Uzaktan Kumandalı Kule Vantilatör (KTF-360): 1.990 TL
Kumtel 3in1 Ayaklı Vantilatör: 1.840 TL
Kumtel Soğutucu Buharlı USB Masaüstü Mini Fan: 790 TL
Havit Katlanabilir Kulak Üstü Kulaklık: 699 TL
Tablet Kalemi: 549 TL
Magsafe Uyumlu Manyetik Telefon Kartlığı: 399 TL
Solar El Fanı: 349 TL
Kumtel USB Mini Fan: 249 TL
Kumtel Şarjlı El Fanı: 199 TL
iMex Renkli Telefon Boyun Askısı: 175 TL
Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü: 149 TL
Sinek Engelleyici Led Gece Lambası: 119 TL
Pilli Mini Abajur: 119 TL
DJI Neo (Single) Drone: 6.950 TL
Senna 50 inç Frameless 4K Ultra HD Google TV (50UQ9500F): 15.900 TL
Oppo A6X (4 GB RAM / 128 GB Depolama) Cep Telefonu: 9.990 TL
Ses ve Elektronik Aksesuarlar
Havit Katlanabilir Kulak Üstü Kulaklık (H602BT): 699 TL
Polosmart Figürlü Kulaklık Kılıfları: 175 TL
Magsafe Uyumlu Manyetik Telefon Kartlığı: 399 TL
Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı (Find My Desteği): 449 TL
Tablet Kalemi (Sadece iOS tabletlerle uyumlu): 549 TL
Telefon Aksesuarları ve Koruyucular
Desenli Telefon Kılıfları: 149 TL
Telefon Kılıf Süsleri: 125 TL
Adaptör Ve Kablo Koruyucu Set: 139 TL
Kırılmaz Ekran Filmi: 175 TL
Kamera Lens Koruyucular: 99 TL
Su Geçirmez Kılıf: 149 TL
Telefon Askısı (Boyun / Bilek Tipi): 249 TL
iMex Renkli Telefon Boyun Askısı: 175 TL
Kablo Toparlayıcı Klips Set (3'lü Set): 129 TL
Yüzüklü Telefon Tutucu: 119 TL
Akıllı Saat Charm Setleri: 175 TL
Pilli Mini Abajur: 119 TL
Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti (7 farklı fırça ile geniş kapsamlı temizlik): 199 TL
Rookie 2 Tekerlekli Metal Scooter: 3.299 TL
Kiğılı Dynamic Erkek Pantolon: 719 TL
Erkek Triko Ayakkabı: 599 TL
Katlanabilir Sehpa: 599 TL
Dagi Büyük Bedene Uyumlu Erkek Şort Takımı: 579 TL
Dagi Erkek Şort Takımı: 519 TL
Kiğılı Dynamic Erkek Kısa Kol Gömlek: 499 TL
Kiğılı Dynamic Erkek Polo Pike Tişört: 369 TL
Plaj Sandalyesi: 349 TL
Kadın Dokuma Pantolon: 279 TL
Kappa Erkek Terlik: 199 TL
Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler: 389 TL
Tulu Porselen Rimli Desenli Çay Tabağı (6'lı): 249 TL
Benante Bambu Bölmeli Organizer Kutu: 239 TL
Tulu Porselen Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı (2'li): 229 TL
Sintut Orta Boy Karasinek Tuzağı: 199 TL
Macrow Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık: 189 TL
Yuvarlak Kapaklı Kase Seti (3'lü): 179 TL
Benante Bambu Servis Kaşıklı Kesme Tahtası: 159 TL
Glass In Love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi (3'lü): 129 TL
Şeffaf Su Kovası: 89 TL
Saplı Faraşlı Fırça: 89 TL
Tek Fiyat Organizer Çeşitleri: 65 TL
Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası: 32 TL
Hobby Life Telefon Tutucu: 15 TL
Barbie Saç Tasarımı ve Aksesuarları Seti: 990,00 TL
Oyuncak Çeşitleri
Piccolo Mondi Sürtmeli Arazi Arabası (Çek-bırak mekanizmalı): 189,00 TL
Piccolo Mondi Mıknatıslı Tüp Blok (9 Adet top başlık, 16 adet esnek bağlantı tüpü): 479,00 TL
Hot Wheels Vahşi Fırlatıcılar Serisi: 329,00 TL
Hot Wheels İkili Arabalar: 219,00 TL
Batman Figür (~24 cm): 375,00 TL
Go Joy El Pervanesi (Farklı çeşitlerde): 59,00 TL
Go Joy Dollyland Minkie Moda Partisi Seti (21 Parça): 199,00 TL
Go Joy Şekilli Köpük Balon Oyuncağı (4 adet AA pil ile çalışır): 329,00 TL
Go Joy Aksesuarlı Bebek Seti (6 Parça): 119,00 TL
MGS Havalı Top Atan Oyuncak (8 Top mermi dahil): 449,00 TL
MGS Oyuncak Market Sepeti: 229,00 TL
Uçar Oyuncak Yataklı Puset: 229,00 TL
Uno No Mercy Kart Oyunu: 349,00 TL
Animasyon Balon Seti (10 Adet sosis balon, 1 adet şişirme pompası): 49,00 TL
Kitap ve Eğitici Aktivite Setleri
Yükselen Zeka Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz Sil Serisi (3'lü Set): 259,00 TL
Martı Çocuk Şekilli Hareketli Kitaplar: 129,00 TL
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 59,00 TL
Sincap Kitap Bebek Üniversitesi Hikayeli İlk Kavramlarım Serisi: 59,00 TL
Dagi Şort Takım Erkek (Büyük Beden - 2XL, 3XL): 579,00 TL
Kiğılı Dynamic Pantolon Erkek: 719,00 TL
Dagi Şort Takım Erkek (S, M, L, XL): 519,00 TL
Kiğılı Dynamic Polo Pike Tişört Erkek: 369,00 TL
Kiğılı Dynamic Kısa Kol Gömlek Erkek: 499,00 TL
Kiğılı Dynamic Kemer (~115 cm / ~120 cm): 199,00 TL
Kiğılı Dynamic Pamuklu Soket Çorap Erkek (2'li): 139,00 TL
Kiğılı Dynamic Desenli Boxer Erkek: 149,00 TL
Kiğılı Dynamic Atlet Erkek: 149,00 TL
Kadın Giyim Grubu
Dokuma Pantolon Kadın: 279,00 TL
Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek (5'li Set): 69,00 TL
Ayakkabı, Terlik ve Aksesuarlar
Erkek Triko Ayakkabı: 599,00 TL
Kappa Terlik Erkek: 199,00 TL
Saat & Bileklik Set Erkek: 349,00 TL
Erkek Çanta (~21x7x26 cm): 449,00 TL
Ev Tekstili ve Dekorasyon Ürünleri
Kilim (~80x150 cm): 159,00 TL
Casilda Home Kapitoneli Banyo Paspas Seti (2'li): 519,00 TL
Casilda Home Lüks Kapitoneli Yastık (~50x70 cm): 269,00 TL
Maisonette Yüz Havlusu (~50x70 cm): 109,00 TL
Maisonette El Havlusu (~30x50 cm): 69,00 TL
Pötikare Masa Örtüsü (~140x140 cm): 79,00 TL