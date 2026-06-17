Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Haziran 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak filmler...

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Haziran 2026 TV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak diziler ve maçlar listesi...

        Bugün televizyon izleyicileri için yine hareketli geçecek. Kanalların yayın akışında yarışma programlarından dizilere, haber bültenlerinden eğlence içeriklerine kadar birçok yapım yer alıyor. Bu akşam TV8'de "Survivor Ünlüler - Gönüllüler" yeni bölümüyle ekrana gelirken, Star TV'de "Doğanın Kanunu" izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında ise futbol heyecanı yaşanacak. 2026 Dünya Kupası Grup Maçları kapsamında Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve İngiltere - Hırvatistan karşılaşmaları ekrana gelecek. Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı ile günün öne çıkan programları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        17 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hem dizi hem yarışma hem de spor heyecanı öne çıkacak. Ulusal kanalların yayın akışında gün boyunca farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşurken, akşam kuşağında dikkat çeken programlar da belli oldu. TV8’de “Survivor Ünlüler - Gönüllüler” yeni bölümüyle ekrana gelirken, Star TV’de “Doğanın Kanunu” izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise 2026 Dünya Kupası Grup Maçları kapsamında Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve İngiltere - Hırvatistan karşılaşmaları futbolseverlerle buluşacak. İşte 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı ile günün öne çıkan programları…

        2

        KANALLARIN 17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Gece Hattı

        01:15 Bahar

        03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya (Tekrar)

        23:45 Jurassic World

        02:00 Gelinim Mutfakta

        04:00 Taş Kağıt Makas

        4

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)

        01:00 Aramızda Kalsın

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Baba Ocağı

        5

        TRT 1

        06:13 İstiklal Marşı

        06:15 Çizginin Ötesinde

        07:00 Avusturya - Ürdün | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        09:15 Ekip: Siberay Güneş Fırtınası | Türk Sineması

        10:40 Kasaba Doktoru

        13:40 Seksenler

        14:45 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        22:15 Kupa Saati

        23:00 İngiltere - Hırvatistan | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        01:15 Kasaba Doktoru

        03:30 Seksenler

        6

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Var Mısın Yok Musun

        23:40 Altı Üstü İstanbul

        02:40 Gözleri Karadeniz

        05:30 Bir Gece Masalı

        7

        NOW

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:00 Her Yerde Sen

        12:00 Bay Yanlış

        14:45 Şevkat Yerimdar

        16:00 Sen Çal Kapımı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Ölümüne Aşk

        22:30 Prangalı Yarim

        00:45 Ben Leman

        03:15 İnadına Aşk

        05:00 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

        HABERTÜRK DİZİ HABERLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sınır Kapısı'nda 5 kilo altın ele geçirildi

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'a giriş yapan bir yolcu aracının yapılan kontrolünde, gümrük memurları tarafından 5 kilo 170 gram altın takı ele geçirildi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Yardım etmek istedi... Hayata veda etti!
        Yardım etmek istedi... Hayata veda etti!
        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu!
        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor