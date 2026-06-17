BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Haziran 2026 TV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak diziler ve maçlar listesi...
Bugün televizyon izleyicileri için yine hareketli geçecek. Kanalların yayın akışında yarışma programlarından dizilere, haber bültenlerinden eğlence içeriklerine kadar birçok yapım yer alıyor. Bu akşam TV8'de "Survivor Ünlüler - Gönüllüler" yeni bölümüyle ekrana gelirken, Star TV'de "Doğanın Kanunu" izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında ise futbol heyecanı yaşanacak. 2026 Dünya Kupası Grup Maçları kapsamında Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve İngiltere - Hırvatistan karşılaşmaları ekrana gelecek. Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı ile günün öne çıkan programları…
17 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hem dizi hem yarışma hem de spor heyecanı öne çıkacak. Ulusal kanalların yayın akışında gün boyunca farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşurken, akşam kuşağında dikkat çeken programlar da belli oldu. TV8’de “Survivor Ünlüler - Gönüllüler” yeni bölümüyle ekrana gelirken, Star TV’de “Doğanın Kanunu” izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise 2026 Dünya Kupası Grup Maçları kapsamında Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve İngiltere - Hırvatistan karşılaşmaları futbolseverlerle buluşacak. İşte 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı ile günün öne çıkan programları…
KANALLARIN 17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
01:15 Bahar
03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Tekrar)
23:45 Jurassic World
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Taş Kağıt Makas
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)
01:00 Aramızda Kalsın
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Baba Ocağı
TRT 1
06:13 İstiklal Marşı
06:15 Çizginin Ötesinde
07:00 Avusturya - Ürdün | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
09:15 Ekip: Siberay Güneş Fırtınası | Türk Sineması
10:40 Kasaba Doktoru
13:40 Seksenler
14:45 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
22:15 Kupa Saati
23:00 İngiltere - Hırvatistan | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
01:15 Kasaba Doktoru
03:30 Seksenler
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Altı Üstü İstanbul
02:40 Gözleri Karadeniz
05:30 Bir Gece Masalı
NOW
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Her Yerde Sen
12:00 Bay Yanlış
14:45 Şevkat Yerimdar
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Ölümüne Aşk
22:30 Prangalı Yarim
00:45 Ben Leman
03:15 İnadına Aşk
05:00 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak