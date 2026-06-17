17 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hem dizi hem yarışma hem de spor heyecanı öne çıkacak. Ulusal kanalların yayın akışında gün boyunca farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşurken, akşam kuşağında dikkat çeken programlar da belli oldu. TV8’de “Survivor Ünlüler - Gönüllüler” yeni bölümüyle ekrana gelirken, Star TV’de “Doğanın Kanunu” izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise 2026 Dünya Kupası Grup Maçları kapsamında Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve İngiltere - Hırvatistan karşılaşmaları futbolseverlerle buluşacak. İşte 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı ile günün öne çıkan programları…