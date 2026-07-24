BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 24 Temmuz Cuma Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi
Televizyon izleyicileri, 24 Temmuz 2026 Cuma akşamı ekranlara gelecek dizi, film ve yarışma programlarını araştırıyor. Show TV'de Yaz Bir Şarkı'nın yeni bölümü izleyiciyle buluşurken, TV8'de MasterChef Türkiye rekabeti kaldığı yerden devam edecek. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın programları da belli oldu. İşte bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar ve kanalların 24 Temmuz Cuma TV yayın akışı listesi haberimizde…
Cuma akşamını televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, ulusal kanalların yayın programlarını mercek altına aldı. 24 Temmuz 2026 tarihli akışta dizilerden sinema filmlerine, yarışmalardan eğlence programlarına kadar farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Show TV’de Yaz Bir Şarkı yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye'de rekabet devam edecek. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin 24 Temmuz Cuma yayın akışı…
24 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yaz Bir Şarkı (Yeni Bölüm)
23:45 Mutlu Aile Defteri
01:30 Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Uzak Şehir
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.00 Hangimiz Sevmedik
10.00 Kasaba Doktoru
13.30 Seksenler
14.45 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Asırlık Gece
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 A.B.İ.
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ters Yüz / Yabancı Sinema
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Sevdiğim Sensin
12:00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir
14:00 Güzel Köylü
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yalancı Yarim
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Kirli Sepeti
12:00 Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 Sen Çal Kapımı
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Postacı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - MasterChef Türkiye
10:00 - Gazete Magazin
14:00 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Gazete Magazin
04:00 - Oynat Bakalım
05:30 - Tuzak