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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 24 Temmuz Cuma Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 24 Temmuz Cuma Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        Televizyon izleyicileri, 24 Temmuz 2026 Cuma akşamı ekranlara gelecek dizi, film ve yarışma programlarını araştırıyor. Show TV'de Yaz Bir Şarkı'nın yeni bölümü izleyiciyle buluşurken, TV8'de MasterChef Türkiye rekabeti kaldığı yerden devam edecek. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın programları da belli oldu. İşte bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar ve kanalların 24 Temmuz Cuma TV yayın akışı listesi haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Cuma akşamını televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, ulusal kanalların yayın programlarını mercek altına aldı. 24 Temmuz 2026 tarihli akışta dizilerden sinema filmlerine, yarışmalardan eğlence programlarına kadar farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Show TV’de Yaz Bir Şarkı yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye'de rekabet devam edecek. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin 24 Temmuz Cuma yayın akışı…

        2

        24 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Yaz Bir Şarkı (Yeni Bölüm)

        23:45 Mutlu Aile Defteri

        01:30 Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Uzak Şehir

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.00 Hangimiz Sevmedik

        10.00 Kasaba Doktoru

        13.30 Seksenler

        14.45 Yürek Çıkmazı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Asırlık Gece

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kırgın Çiçekler

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 A.B.İ.

        16:30 Var Mısın Yok Musun

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Ters Yüz / Yabancı Sinema

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        09:30 Sevdiğim Sensin

        12:00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir

        14:00 Güzel Köylü

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Yalancı Yarim

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Kirli Sepeti

        12:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 Sen Çal Kapımı

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Postacı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - MasterChef Türkiye

        10:00 - Gazete Magazin

        14:00 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - Gazete Magazin

        04:00 - Oynat Bakalım

        05:30 - Tuzak

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