BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 24 Temmuz Cuma Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

Hangi çizgide "yeni parti" kuruluyor? CHP'de bölünme mi yeni inşa mı? CHP'de yarın toplu istifalar mı olacak? Meclis'te ana muhalefet değişiyor mu? Kim CHP'de kalıp yeni partiye gitmez? CHP'de bundan sonra ne yaşanacak? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Diriliş Postası Yazarı Doğan Çağlar, Akademis... Daha Fazla Göster

Hangi çizgide "yeni parti" kuruluyor? CHP'de bölünme mi yeni inşa mı? CHP'de yarın toplu istifalar mı olacak? Meclis'te ana muhalefet değişiyor mu? Kim CHP'de kalıp yeni partiye gitmez? CHP'de bundan sonra ne yaşanacak? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Diriliş Postası Yazarı Doğan Çağlar, Akademisyen Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, Gazeteci Gökhan Taşkın, Gazeteci Can Özçelik, Hukukçu Avukat Bülent Yücetürk ve İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat yanıtladı. Daha Az Göster