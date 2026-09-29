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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji’den hava durumu ve yağış uyarısı geldi

        Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji’den hava durumu ve yağış uyarısı geldi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. İstanbul'da pazar akşamı başlayan sağanak pazartesi günü aralıklarla devam etmişti. İzmir'de yeni haftayla birlikte parçalı ve çok bulutlu hava etkili oluyor. Peki 29 Eylül Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji hava durumu tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim oluyor. Peki, 29 Eylül 2026 bugün yağmur var mı, hangi illerimizde hava yağmurlu olacak?

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        BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminine göre İstanbul ve Marmara’da sağanak yağış devam ediyor. AKOM da İstanbul’da hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kuvvetli sağanak geçişleri ve poyraz konusunda uyarıda bulunmuştu.

        29 EYLÜL HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI

        Yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR

        Rüzgarın; genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya il geneli ile Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey ve doğusu ile Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

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        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise çok yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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