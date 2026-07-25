Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula: 25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
Çılgın Sayısal Loto'nun 25 Temmuz 2026 Cumartesi çekilişi sona erdi. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrasında kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları resmi olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin hangi kupona çıktığı ve devredip devretmediği de sonuçlarla birlikte netlik kazanırken, kupon sahipleri sonuç sorgulama sayfası üzerinden biletlerini anında kontrol etmeye başladı. İşte 25 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
25 Temmuz 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online tarafından yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları erişime açılırken, büyük ikramiyenin isabet edip etmediği de kesinlik kazandı. Kuponlarını kontrol etmek isteyen binlerce oyunsever, "25 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları" ve "Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı" araştırmalarına hız verdi. İşte 25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı...
ÇILGIN SAYISAL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.