Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi oyuncuları kimler?

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Dayı: Bir Adamın Hikayesi”, küçük yaşlardan itibaren güçlü bir adalet duygusuna sahip, cesur ve vicdanlı bir adamın yaşam yolculuğunu anlatıyor. Yaramazlıklarıyla ailesini zorlayan bu genç, çalışıp sorumluluk alması için köyünden İstanbul’a gönderilir. Burada kahvecilik yapan hemşehrisi Seyfi’nin yanında işe başlayan adam, zamanla karşılaştığı olayların etkisiyle kabadayılar dünyasına adım atar. Geçirdiği dönüşümle birlikte bu sert dünyanın içinde yükselerek zirveye ulaşır.