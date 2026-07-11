Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi oyuncuları kimler?
"Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir?" sorusu, sinemaseverlerin merakını giderek artırırken yapımın etkileyici atmosferi ve karakter derinliği dikkat çekiyor. İzleyiciyi ilk andan itibaren içine çeken film, güçlü anlatımı ve çarpıcı sahneleriyle adından söz ettiriyor. Büyük ilgi gören yapım hakkında detaylar araştırılmaya devam ederken, filmle ilgili merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde.
“Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir?” sorusu, sinemaseverlerin merakını giderek artırırken yapımın etkileyici atmosferi ve karakter derinliği dikkat çekiyor. İzleyiciyi ilk andan itibaren içine çeken film, güçlü anlatımı ve çarpıcı sahneleriyle adından söz ettiriyor. Büyük ilgi gören yapım hakkında detaylar araştırılmaya devam ederken, filmle ilgili merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde.
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
“Dayı: Bir Adamın Hikayesi”, küçük yaşlardan itibaren güçlü bir adalet duygusuna sahip, cesur ve vicdanlı bir adamın yaşam yolculuğunu anlatıyor. Yaramazlıklarıyla ailesini zorlayan bu genç, çalışıp sorumluluk alması için köyünden İstanbul’a gönderilir. Burada kahvecilik yapan hemşehrisi Seyfi’nin yanında işe başlayan adam, zamanla karşılaştığı olayların etkisiyle kabadayılar dünyasına adım atar. Geçirdiği dönüşümle birlikte bu sert dünyanın içinde yükselerek zirveye ulaşır.
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ OYUNCU KADROSU
Ufuk Bayraktar - Cevahir
Gizem Karaca - Hatice
Ahmet Varlı - Sabahattin
Turgut Tunçalp - Seyfi
Beste Bereket - Kevser
Ümit Çırak - Baltalı Ahmet
Timur Ölkebaş - Kara Cemal
Murat Akkoyunlu - Hilmi
Banu Fotocan - Kasimina
Yaman Ceri - Father Mehmet
Cem Kurtoğlu - Judge
Zafer Şahin - Arif Hoşgör