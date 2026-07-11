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        Haberler Bilgi Gündem Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi oyuncuları kimler?

        Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi oyuncuları kimler?

        "Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir?" sorusu, sinemaseverlerin merakını giderek artırırken yapımın etkileyici atmosferi ve karakter derinliği dikkat çekiyor. İzleyiciyi ilk andan itibaren içine çeken film, güçlü anlatımı ve çarpıcı sahneleriyle adından söz ettiriyor. Büyük ilgi gören yapım hakkında detaylar araştırılmaya devam ederken, filmle ilgili merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 19:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        “Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir?” sorusu, sinemaseverlerin merakını giderek artırırken yapımın etkileyici atmosferi ve karakter derinliği dikkat çekiyor. İzleyiciyi ilk andan itibaren içine çeken film, güçlü anlatımı ve çarpıcı sahneleriyle adından söz ettiriyor. Büyük ilgi gören yapım hakkında detaylar araştırılmaya devam ederken, filmle ilgili merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde.

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        DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        “Dayı: Bir Adamın Hikayesi”, küçük yaşlardan itibaren güçlü bir adalet duygusuna sahip, cesur ve vicdanlı bir adamın yaşam yolculuğunu anlatıyor. Yaramazlıklarıyla ailesini zorlayan bu genç, çalışıp sorumluluk alması için köyünden İstanbul’a gönderilir. Burada kahvecilik yapan hemşehrisi Seyfi’nin yanında işe başlayan adam, zamanla karşılaştığı olayların etkisiyle kabadayılar dünyasına adım atar. Geçirdiği dönüşümle birlikte bu sert dünyanın içinde yükselerek zirveye ulaşır.

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        DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

        Ufuk Bayraktar - Cevahir

        Gizem Karaca - Hatice

        Ahmet Varlı - Sabahattin

        Turgut Tunçalp - Seyfi

        Beste Bereket - Kevser

        Ümit Çırak - Baltalı Ahmet

        Timur Ölkebaş - Kara Cemal

        Murat Akkoyunlu - Hilmi

        Banu Fotocan - Kasimina

        Yaman Ceri - Father Mehmet

        Cem Kurtoğlu - Judge

        Zafer Şahin - Arif Hoşgör

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