DGS 2026 SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ | Dgs ne zaman yapılacak? Belgeler ne zaman erişime açılacak?

DGS 2026 başvuru ve sınav takvimi adayların gündeminde yer alırken, sınav yerlerinin açıklanacağı tarih de büyük merak konusu oldu. Peki 2026 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru ile birlikte adaylar, sınav giriş belgelerine erişim sağlayarak sınav merkezlerini öğrenebilecek. Peki 2026 DGS sınavı ve giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? Ayrıntılar haberimizde.