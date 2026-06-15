DGS 2026 SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ | Dgs ne zaman yapılacak? Belgeler ne zaman erişime açılacak?
DGS 2026 başvuru ve sınav takvimi adayların gündeminde yer alırken, sınav yerlerinin açıklanacağı tarih de büyük merak konusu oldu. Peki 2026 DGS ne zaman yapılacak? Belgeler ne zaman erişime açılacak? Ayrıntılar haberimizde.
DGS 2026 başvuru ve sınav takvimi adayların gündeminde yer alırken, sınav yerlerinin açıklanacağı tarih de büyük merak konusu oldu. Peki 2026 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru ile birlikte adaylar, sınav giriş belgelerine erişim sağlayarak sınav merkezlerini öğrenebilecek. Peki 2026 DGS sınavı ve giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? Ayrıntılar haberimizde.
DGS 2026 NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar, bu tarihte gerçekleştirilecek sınavla ilgili tüm detaylara ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
DGS 2026 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2026-DGS sınav giriş yerleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Kurum, merkezi sınavlara ait giriş belgelerini çoğunlukla sınav tarihinden yaklaşık 10 ila 12 gün önce adayların erişimine açıyor.