DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 DGS sonuç sorgulama giriş ekranı

DGS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’na katılan binlerce kişi, lisans programlarına geçiş sürecinde önemli bir aşama olan sonuç açıklama tarihini araştırıyor. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte sınav sonrası gündemde yer alan gelişmeler…