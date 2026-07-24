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        Haberler Bilgi Gündem DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 DGS sonuç sorgulama giriş ekranı

        DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 DGS sonuç sorgulama giriş ekranı

        DGS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na katılan binlerce kişi, lisans programlarına geçiş sürecinde önemli bir aşama olan sonuç açıklama tarihini araştırıyor. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte sınav sonrası gündemde yer alan gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 13:33 Güncelleme:
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        1

        DGS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’na katılan binlerce kişi, lisans programlarına geçiş sürecinde önemli bir aşama olan sonuç açıklama tarihini araştırıyor. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte sınav sonrası gündemde yer alan gelişmeler…

        2

        DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak.

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        DGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından tercih sürecine ilişkin kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Adaylar, elde ettikleri puanlar ve başarı sıralamalarını dikkate alarak lisans programı tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek. Tercih tarihleri, üniversitelerin kontenjan bilgileri ve diğer detaylar ise ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte kesinleşecek.

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        DGS SONUÇ SORGULAMA GİRİŞ EKRANI

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