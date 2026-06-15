Dünya Kupası Maçları: İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda favorilerden İspanya, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Dünya Kupası H Grubu'nda heyecan dorukta! İspanya, turnuvadaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelenin saati, yayıncı kanalı ve öne çıkan detayları haberimizde.
İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İspanya ile Yeşil Burun Adaları'nı karşı karşıya getirecek maç, 15 Haziran Pazartesi günü Atlanta'da oynanacak ve Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.
İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler bu heyecan dolu Dünya Kupası mücadelesini şifresiz olarak takip edebilecek. İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.