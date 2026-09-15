Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
La Liga'da heyecan hafta içi oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Elche sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Real Madrid, zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde gözler milli futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak. Peki Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Elche - Real Madrid maçı canlı izle ekranı...
Elche ile Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Real Madrid, şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamamak için Elche deplasmanında galibiyet arayacak. Elche ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Peki Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte Elche - Real Madrid maçı canlı izle ve yayın bilgileri...
ELCHE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Elche - Real Madrid karşılaşması 15 Eylül 2026 Salı günü 22.30'da oynanacak.
ELCHE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Elche - Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
ELCHE - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
Elche - Real Madrid maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncı platform üzerinden takip edilebilmesi için güncel yayın bilgilerini kontrol edecek.
Mücadele öncesinde resmi ilk 11'lerin açıklanmasıyla birlikte Arda Güler'in sahadaki konumu da kesinlik kazanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve maçtan anlık gelişmeler de takip edilebilecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor. İspanyol basınındaki muhtemel kadro tahminlerinde genç yıldızın orta sahada görev alacağı öngörülüyor.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Elche: Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Valera, Morcillo, Villar, Moreno; Lemar; Nino
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Arda, Bellingham, Vinicius; Mbappe