Elche ile Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Real Madrid, şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamamak için Elche deplasmanında galibiyet arayacak. Elche ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Peki Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte Elche - Real Madrid maçı canlı izle ve yayın bilgileri...