EMEKLİ BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ TEMMUZ 2026 | En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar oldu, hangi banka veriyor? Güncel emekli promosyonu tutarları...
Temmuz 2026 maaş artışının kesinleşmesiyle birlikte bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları da yeniden şekillendi. Maaşını başka bir bankaya taşıyan ya da ilk kez emekli aylığı bağlanan müşterilere sunulan nakit ödemeler, ek avantajlarla birlikte daha yüksek seviyelere ulaştı. Bazı bankalarda fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve benzeri koşulların sağlanması hâlinde toplam promosyon 30 bin TL'yi aşabiliyor. Bu gelişmelerin ardından emekliler, bankaların sunduğu güncel tutarları ve kampanya şartlarını karşılaştırmaya başladı. Peki, Temmuz 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel ödeme miktarları ve başvuru ayrıntıları…
Temmuz 2026 döneminde emekli müşterileri kazanmak isteyen kamu ve özel bankaların promosyon yarışı hız kesmeden sürüyor. Yapı Kredi, Türkiye Finans, DenizBank, İş Bankası, ING, Garanti BBVA, Akbank, TEB, QNB Bank, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank; maaşını taşıyan emeklilere nakit ödeme, ek ödül ve çeşitli avantajlar sağlıyor. Kampanya tutarları ise aylık maaş miktarına, otomatik fatura talimatına, kredi kartı harcamasına ve dijital bankacılık kullanımına göre farklılık gösterebiliyor. İşte Temmuz 2026 itibarıyla bankaların güncel emekli promosyonları ve kampanya koşulları…
2026 TEMMUZ EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?
Temmuz 2026 döneminde emekli müşterilere yönelik banka kampanyaları yeniden hareketlendi. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere farklı tutarlarda nakit promosyonların yanı sıra çeşitli ek avantajlar sağlıyor.
Yapı Kredi, Türkiye Finans, DenizBank, İş Bankası, ING, Garanti BBVA, Akbank, TEB, QNB Bank, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın sunduğu toplam ödeme miktarı; emekli aylığı, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık işlemleri gibi koşullara göre değişiklik gösterebiliyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETİ
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
DENİZBANK EMEKLİ 2026 PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Temmuz 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Akbank da promosyon kampanyasını "SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda" açıklamasıyla duyurdu.
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYONU 2026
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYONUNU KİMLER ALABİLİR?
Emekli promosyonundan yararlanabilmek için maaşın tercih edilen bankaya taşınması ve genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor.
Bazı bankalar ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık işlemleri karşılığında ek promosyon ödemeleri yapabiliyor.