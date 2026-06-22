Emekli banka promosyonu 2026 zamlı ve güncel kampanyaları... Emekli banka promosyonu maaş hesabını mevcut bankasının dışında başka bankaya geçirmek isteyen emekliler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere maaş hesabını yeni bankaya geçiren emeklilere yeni bankaları tarafından pormosyon veriliyor. Ayrıca mevcut bankasında belirli bir süreyi tamamlayan emeklilere de yine promosyon ödemesi yapılıyor. Peki, SSK ve Bağkur emekli banka promosyonları ne kadar, yüzde kaç, kaç TL? Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte İşte, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank, Denizbank ve diğer bankların emekli banka promosyonu yüzde kaç, ne kadar, kaç TL? İşte sorgulanan ayrıntılar...