Emekli zammında gözler 6 aylık enflasyon farkında! Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz 2026 maaş zammı için açıklanacak son enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 5 aylık enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı büyük ölçüde netlik kazandı. Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranı belli olacak. Emekliler ise şimdiden yeni maaşlarını hesaplamaya başladı. Peki 5 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşları ne kadar olacak, Temmuz zammı ile emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte 2026 Temmuz zammı ile SSK, Bağ-kur emekli maaşı hesaplama...
Temmuz ayında yapılacak emekli zammı için geri sayım sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkı ile enflasyon farkına göre maaş artışı elde edecek. TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Mayıs dönemi enflasyon verileri sonrası zam hesabı yeniden gündeme geldi. Beş aylık verilerle oluşan zam oranı emeklilerin yeni maaşlarına ilişkin önemli ipuçları verdi. Emekli zammında oran ise Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşında zam oranı ne zaman belli olacak? İşte emekli zammı son durum...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Piyasa beklentileri ve enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli maaşı için farklı senaryolar öne çıkıyor:
Beklenti anketine göre: 23.680 TL
Merkez Bankası enflasyon tahminine göre: 23.580 TL
Son dört yılın ortalama enflasyonuna göre: 23.880 TL
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.
EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?
En düşük emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşları 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı temmuz ayında beklenti anketine göre 23.680 TL, Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OCAK AYINDA NE KADAR OLMUŞTU?
En düşük emekli maaşı, Ocak 2026 itibarıyla yapılan düzenlemeyle 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında yapılacak yeni artışla birlikte bu rakamın yeniden güncellenmesi bekleniyor.
Emekliler, maaş düzenlemesine ilişkin resmi açıklamaları ve Meclis sürecini yakından takip ediyor.