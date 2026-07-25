FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI || Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi Avrupa hedefleri doğrultusunda yoluna devam eden Fenerbahçe, ilk maçta sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle tur için önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynayacağı Gornik Zabrze karşılaşmasında bu avantajı koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.