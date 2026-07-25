FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI || Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir sınava çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Avrupa arenasındaki önemli mücadele öncesinde maçın yayın bilgilerini ve karşılaşmaya dair tüm detayları araştırıyor. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Yeni sezon öncesi Avrupa hedefleri doğrultusunda yoluna devam eden Fenerbahçe, ilk maçta sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle tur için önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynayacağı Gornik Zabrze karşılaşmasında bu avantajı koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze rövanş karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Polonya'da bulunan Stadion im. Ernesta Pohla'da yapılacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, Türkiye saatiyle 21.00'de sahaya çıkacak.
GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği kritik karşılaşma, canlı yayınla ekranlara taşınacak. Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, S Sport kanalından naklen ve şifreli olarak yayınlanırken, sarı-lacivertli taraftarlar takımlarının Avrupa yolundaki önemli sınavını canlı olarak takip edebilecek.