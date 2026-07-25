Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI || Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI || Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir sınava çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Avrupa arenasındaki önemli mücadele öncesinde maçın yayın bilgilerini ve karşılaşmaya dair tüm detayları araştırıyor. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 13:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yeni sezon öncesi Avrupa hedefleri doğrultusunda yoluna devam eden Fenerbahçe, ilk maçta sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle tur için önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynayacağı Gornik Zabrze karşılaşmasında bu avantajı koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze rövanş karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Polonya'da bulunan Stadion im. Ernesta Pohla'da yapılacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, Türkiye saatiyle 21.00'de sahaya çıkacak.

        3

        GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Futbolseverlerin yakından takip ettiği kritik karşılaşma, canlı yayınla ekranlara taşınacak. Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, S Sport kanalından naklen ve şifreli olarak yayınlanırken, sarı-lacivertli taraftarlar takımlarının Avrupa yolundaki önemli sınavını canlı olarak takip edebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sokak röportajına soruşturma başlatıldı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Çin karşısında!
        Filenin Sultanları Çin karşısında!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat