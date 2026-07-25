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        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI: Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI: Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Filenin Sultanları'nın Brezilya ile oynayacağı final mücadelesi için geri sayım başladı. Voleybolseverler, Türkiye-Brezilya maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal bilgilerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Kritik karşılaşma öncesinde takımların son durumu, muhtemel kadrolar ve maçın oynanacağı salon gibi detaylar da sporseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 17:31 Güncelleme:
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        1

        Filenin Sultanları’nın Brezilya ile oynayacağı final mücadelesi için geri sayım başladı. Voleybolseverler, Türkiye-Brezilya maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal bilgilerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Kritik karşılaşma öncesinde takımların son durumu, muhtemel kadrolar ve maçın oynanacağı salon gibi detaylar da sporseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        2

        TÜRKİYE-BREZİLYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Turnuvada yarı final etabını başarıyla geçen Türkiye ile Brezilya, şampiyonluk için finalde kozlarını paylaşacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi final karşılaşması 26 Temmuz Pazar günü oynanacak olup, kritik mücadele Türkiye saati ile 14.30’da başlayacak. Bu dev randevu, turnuvanın zirvesini belirleyecek karşılaşma olarak büyük heyecana sahne olacak.

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        TÜRKİYE-BREZİLYA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Yarı finali geçerek finale yükselen Türkiye ile Brezilya, kupayı kazanmak için sahada karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması öngörülürken, sporseverler karşılaşmayı yakından takip edecek. Bu kritik final, turnuvanın en çok konuşulan anlarından biri olmaya aday.

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