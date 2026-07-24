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        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI | Türkiye - Çin voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI | Türkiye - Çin voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIVB Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu. Çeyrek final mücadelesinde Kanada ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, güçlü rakibi karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, turnuvada finale kalma mücadelesinde Çin Milli Takımı ile karşılaşacak. Kritik yarı final karşılaşmasında milliler, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmak için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Çin voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        2026 FIVB Milletler Ligi’nde yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu. Çeyrek final mücadelesinde Kanada ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, güçlü rakibi karşısında sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, turnuvada finale kalma mücadelesinde Çin Milli Takımı ile karşılaşacak. Kritik yarı final karşılaşmasında milliler, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmak için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Çin voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

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        TÜRKİYE - ÇİN VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIVB Milletler Ligi’nde Türkiye ile Çin arasındaki yarı final mücadelesinin tarihi belli oldu. Filenin Sultanları, final bileti için Çin Milli Takımı ile 25 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşmanın başlama saati ise henüz organizasyon tarafından açıklanmadı. Milliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak turnuvada adını finale yazdırmayı hedefliyor.

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        TÜRKİYE - ÇİN VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        2026 FIVB Milletler Ligi’nde Türkiye ile Çin arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının yayın bilgileri merak ediliyor. Kritik mücadelede Filenin Sultanları’nın sahaya çıkacağı maçın, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşması bekleniyor. Turnuvada finale yükselme mücadelesi verecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında galibiyet arayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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