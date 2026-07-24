FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI | Türkiye - Çin voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIVB Milletler Ligi’nde yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu. Çeyrek final mücadelesinde Kanada ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, güçlü rakibi karşısında sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, turnuvada finale kalma mücadelesinde Çin Milli Takımı ile karşılaşacak. Kritik yarı final karşılaşmasında milliler, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmak için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Çin voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.