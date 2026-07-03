Gelinim Mutfakta’da sezon finali heyecanı bugün izleyiciyle buluştu. Final haftasının son gününde Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun gelin, kendilerine verilen tarifi en iyi şekilde hazırlayarak puan tablosunda öne çıkmak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Fenomen gelin Alime’nin de yer aldığı tadım ve değerlendirme sürecinin ardından günün puanları belli oldu. Sezon finalinde en yüksek puana ulaşan yarışmacı ise büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta sezon şampiyonu kim oldu, birinciliği hangi gelin kazandı? İşte final puan durumu ve şampiyon gelinle ilgili merak edilenler...