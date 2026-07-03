GELİNİM MUTFAKTA ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! 3 Temmuz 2026 Gelinim Mutfakta 8. sezon şampiyonu kim oldu, bugün birinci olan gelin kim?
Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı ekrana geldi. Final haftasının son gününde Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun gelin, verilen tarifi en başarılı şekilde hazırlayıp jüri ve kayınvalidelerden yüksek puan almak için mutfaktaki yerini aldı. Fenomen gelin Alime'nin tadım aşamasının tamamlanmasıyla birlikte günün puan tablosu belli olurken, sezon finalinde en yüksek puana ulaşan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da sezon şampiyonu kim oldu, birinciliği hangi gelin kazandı? İşte final puan durumu ve şampiyon gelinle ilgili ayrıntılar...
Gelinim Mutfakta’da sezon finali heyecanı bugün izleyiciyle buluştu. Final haftasının son gününde Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun gelin, kendilerine verilen tarifi en iyi şekilde hazırlayarak puan tablosunda öne çıkmak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Fenomen gelin Alime’nin de yer aldığı tadım ve değerlendirme sürecinin ardından günün puanları belli oldu. Sezon finalinde en yüksek puana ulaşan yarışmacı ise büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta sezon şampiyonu kim oldu, birinciliği hangi gelin kazandı? İşte final puan durumu ve şampiyon gelinle ilgili merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta 3 Temmuz Cuma günü sezon finali heyecanı yaşandı.
Fenomen gelin Alime’nin yaptığı puanlama sonucu Aysun ve Tuğba gelin eşit puan alarak birinci oldu.
Yapılan kura sonucunda Aysun gelin son beşibiyerdeyi kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 8. SEZON ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 8. sezon finalinde 50 altın bileziği kazanan ve şampiyon olan gelin Tuğba oldu.