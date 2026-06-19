Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, bir haftayı daha heyecan dolu bir finalle noktaladı. Pazartesi gününden itibaren mutfakta devam eden kıyasıya rekabet, haftanın son gününde kayınvalidelerin verdiği puanlarla birlikte zirveye ulaştı. Peki Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim birinci oldu, haftalık puan durumu ne? İşte haftanın finaline dair merak edilen tüm detaylar…