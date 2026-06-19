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        Haberler Bilgi Magazin GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Gelinim Mutfakta haftanın kazananı kim oldu, kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Gelinim Mutfakta haftanın kazananı kim oldu, kim elendi, kim birinci oldu?

        Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü büyük bir heyecana sahne oldu. Cuma gününde menüsünü en başarılı şekilde hazırlayan gelin, günün birincisi olarak yarım altının sahibi olurken, haftalık puan sıralamasında zirveye yerleşen yarışmacı ise altın bilezikleri kazandı. Puanların birbirine oldukça yakın olduğu bu kritik final gününde, yapılan en küçük hata bile sıralamayı değiştirmeye yetti. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, kim birinci oldu? İşte haftanın final gününe dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 16:36 Güncelleme:
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        Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, bir haftayı daha heyecan dolu bir finalle noktaladı. Pazartesi gününden itibaren mutfakta devam eden kıyasıya rekabet, haftanın son gününde kayınvalidelerin verdiği puanlarla birlikte zirveye ulaştı. Peki Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim birinci oldu, haftalık puan durumu ne? İşte haftanın finaline dair merak edilen tüm detaylar…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta’da günün birincisi Tuğba oldu. Başarılı performansıyla öne çıkan gelin, önceki günden devreden altınla birlikte toplamda 2 yarım altının sahibi olmayı başardı.

        AJDA BİLEZİĞİ HANGİ KAYINVALİDE KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta ajda bileziği kazanan Nurten kayınvalide oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Gelinim Mutfakta’da haftanın kazananı Tuğba oldu. Rakiplerini geride bırakan Tuğba, büyük ödül olan 15 bileziğin sahibi oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta’da hafta boyunca en düşük puanı alan yarışmacı Gülden oldu. Puan sıralamasında son sırada yer alan Gülden, yarışmaya veda etti.

        GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

        Tuğba: 69 Puan

        Aysun: 68 Puan

        Cemile: 55 Puan

        Gülden: 51 Puan

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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