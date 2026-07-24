GSB 550 PERSONEL ALIMI KARİYER KAPISI BAŞVURU EKRANI: GSB 550 personel alımı başvurusu nereden yapılır, başvurular ne zaman bitiyor?
Gençlik ve Spor Bakanlığının 550 sözleşmeli personel istihdamına yönelik başvuru süreci devam ediyor. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonlarında gerçekleştirilecek alım için kontenjan dağılımı, başvuru şartları ve adaylardan talep edilen nitelikler yayımlanan ilanda duyuruldu. Peki, GSB'nin sözleşmeli personel alımına başvurular nasıl yapılacak, hangi adaylar müracaat edebilecek ve süreç ne zaman sona erecek? İşte kadro dağılımı ve başvuru takvimine ilişkin ayrıntılar…
Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinde istihdam edeceği 550 sözleşmeli personel için başvurular sürüyor. Alım kapsamında diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonlarına atama yapılacak. Kadrolara ayrılan kontenjanlar, mezuniyet şartları ve adaylarda aranan diğer nitelikler yayımlanan ilanla belli oldu. Peki, GSB personel alımı için başvuru işlemleri nereden ve nasıl yapılacak, hangi bölüm mezunları müracaat edebilecek ve son başvuru tarihi ne zaman? İşte 550 kişilik alım sürecine ilişkin detaylar…
GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için başvurular 20 Temmuz 2026 saat 00.00 itibarıyla alınmaya başladı. Adaylar başvuru işlemlerini 24 Temmuz 2026 saat 17.00’ye kadar tamamlayabilecek.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
GSB personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla alınacak. Elden teslim edilen veya posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Adaylar başvuru sırasında yalnızca tek bir kadro ve tek bir il seçebilecek.
KADRRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Bakanlığın taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere alınacak 550 sözleşmeli personelin branş ve kontenjan dağılımı şöyle:
Diyetisyen: 100 kişi
Psikolog: 150 kişi
Sosyal çalışmacı: 300 kişi
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç),
- 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,
- Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-1’inci maddesinde sayılan istisnalar hariç),
- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-1’inci maddesinde sayılan istisnalar hariç),
- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.