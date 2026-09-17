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        Haberler Bilgi Magazin Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti! Gülsen Tuncer kimdir, neden öldü?

        Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti! Gülsen Tuncer kimdir, neden öldü?

        Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hala karakteriyle tanınan Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını üzen vefat haberi, oyuncunun sevenlerini yasa boğdu. Türk tiyatro, sinema ve televizyonunun tanınan isimlerinden olan Gülsen Tuncer, canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edindi. Gülsen Tuncer'in hayatı, sanat kariyeri ve ölüm nedeni hakkındaki ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki Gülsen Tuncer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli ve neden öldü? İşte Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer hayatı hakkında tüm merak edilenler...

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        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 00:26 Güncelleme:
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        Gülsen Tuncer'in vefat haberi, televizyon dünyasında ve sanat camiasında üzüntüyle karşılandı. Usta oyuncu, özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Ziyagil karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınıyordu. Kariyeri boyunca tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer alan Tuncer, sanat hayatına uzun yıllar emek verdi. 81 yaşında hayatını kaybettiği belirtilen oyuncunun ölüm nedenine ilişkin ayrıntılar ise kamuoyunun araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, öldü mü, neden öldü? İşte Gülsen Tuncer'in hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler...

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        GÜLSEN TUNCER NEDEN ÖLDÜ?

        Bir süredir kanser ile mücadele eden, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Tuncer'in vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

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        GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

        1945 yılında Adana'da doğan Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan'dan eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında başladı. Tiyatro, sinema ve televizyonun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Gülsen Tuncer, çok sayıda yapımda rol aldı. 2008 yılında yayımlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Gülsen Tuncer; Üç İstanbul, Bugünün Saraylısı, Çalıkuşu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda da rol aldı. Sinema alanında çeşitli ödüller kazanan usta oyuncu, uzun yıllara yayılan sanat kariyeriyle tanınıyor. Bir süredir kanser ile mücadele eden, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi.

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