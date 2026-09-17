GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

1945 yılında Adana'da doğan Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan'dan eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında başladı. Tiyatro, sinema ve televizyonun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Gülsen Tuncer, çok sayıda yapımda rol aldı. 2008 yılında yayımlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Gülsen Tuncer; Üç İstanbul, Bugünün Saraylısı, Çalıkuşu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda da rol aldı. Sinema alanında çeşitli ödüller kazanan usta oyuncu, uzun yıllara yayılan sanat kariyeriyle tanınıyor. Bir süredir kanser ile mücadele eden, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi.