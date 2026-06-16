Televizyon kanallarının 16 Haziran 2026 Salı gününe ait yayın akışı belli oldu. Bu akşam TRT 1’de 2026 Dünya Kupası heyecanı Fransa - Senegal grup maçıyla ekranlara gelirken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D’de Beyaz’la Joker, atv’de ise Var Mısın Yok Musun yarışması yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizi, yarışma ve eğlence programlarının öne çıktığı bu akşamda, TV yayın akışı listesini sizin için derledik. İşte 16 Haziran 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...