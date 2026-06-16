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        Haberler Bilgi Magazin GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ || Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, maçlar var? 16 Haziran 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 16 HAZİRAN 2026 SALI || Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, maçlar var?

        Televizyon kanallarında bu akşam dizi, film, yarışma ve spor heyecanı öne çıkıyor. Farklı türlerdeki yapımlarla izleyicilere zengin bir yayın seçeneği sunulurken, akşam kuşağında dikkat çeken programlar da merak ediliyor. TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekrana gelirken, TRT 1'de FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı Fransa - Senegal grup maçıyla devam edecek. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 16 Haziran 2026 Salı gününe ait güncel yayın akışı detayları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        1

        Televizyon kanallarının 16 Haziran 2026 Salı gününe ait yayın akışı belli oldu. Bu akşam TRT 1’de 2026 Dünya Kupası heyecanı Fransa - Senegal grup maçıyla ekranlara gelirken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D’de Beyaz’la Joker, atv’de ise Var Mısın Yok Musun yarışması yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizi, yarışma ve eğlence programlarının öne çıktığı bu akşamda, TV yayın akışı listesini sizin için derledik. İşte 16 Haziran 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...

        2

        KANALLARIN 16 HAZİRAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

        22:30 Laz Vampir Tirakula

        00:15 Gece Hattı

        01:15 Düğün Dernek 2: Sünnet

        03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş

        01:30 Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş

        03:00 Gelinim Mutfakta

        05:00 Taş Kağıt Makas

        4

        TRT 1

        06:13 İstiklal Marşı

        06:15 Hayallerinin Peşinde

        07:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:50 Balkan Ninnisi

        10:40 Kasaba Doktoru

        13:40 Seksenler

        14:40 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gassal

        21:20 Kupa Saati

        22:00 Fransa - Senegal | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        03:00 Seksenler

        04:00 Arjantin - Cezayir | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        5

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Jumanji: Vahşi Orman

        22:30 Jumanji: Vahşi Orman

        00:45 Doğanın Kanunu

        03:00 İstanbullu Gelin

        05:00 Baba Ocağı

        6

        ATV

        06:00 Bir Gece Masalı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Var Mısın Yok Musun

        23:40 Altı Üstü İstanbul

        02:40 Gözleri Karadeniz

        7

        NOW

        08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:00 Her Yerde Sen

        12:00 Bay Yanlış

        14:45 Şevkat Yerimdar

        16:00 Sen Çal Kapımı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Osman Pazarlama

        22:30 Osman Pazarlama

        00:45 Ben Leman

        03:15 İnadına Aşk

        05:00 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        05:30 Tuzak

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