GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 16 HAZİRAN 2026 SALI || Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, maçlar var?
Televizyon kanallarında bu akşam dizi, film, yarışma ve spor heyecanı öne çıkıyor. Farklı türlerdeki yapımlarla izleyicilere zengin bir yayın seçeneği sunulurken, akşam kuşağında dikkat çeken programlar da merak ediliyor. TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekrana gelirken, TRT 1'de FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı Fransa - Senegal grup maçıyla devam edecek. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 16 Haziran 2026 Salı gününe ait güncel yayın akışı detayları haberimizde...
Televizyon kanallarının 16 Haziran 2026 Salı gününe ait yayın akışı belli oldu. Bu akşam TRT 1’de 2026 Dünya Kupası heyecanı Fransa - Senegal grup maçıyla ekranlara gelirken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D’de Beyaz’la Joker, atv’de ise Var Mısın Yok Musun yarışması yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizi, yarışma ve eğlence programlarının öne çıktığı bu akşamda, TV yayın akışı listesini sizin için derledik. İşte 16 Haziran 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...
KANALLARIN 16 HAZİRAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Laz Vampir Tirakula
00:15 Gece Hattı
01:15 Düğün Dernek 2: Sünnet
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş
01:30 Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Taş Kağıt Makas
TRT 1
06:13 İstiklal Marşı
06:15 Hayallerinin Peşinde
07:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:50 Balkan Ninnisi
10:40 Kasaba Doktoru
13:40 Seksenler
14:40 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gassal
21:20 Kupa Saati
22:00 Fransa - Senegal | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:00 Seksenler
04:00 Arjantin - Cezayir | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Jumanji: Vahşi Orman
22:30 Jumanji: Vahşi Orman
00:45 Doğanın Kanunu
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Baba Ocağı
ATV
06:00 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Altı Üstü İstanbul
02:40 Gözleri Karadeniz
NOW
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:00 Her Yerde Sen
12:00 Bay Yanlış
14:45 Şevkat Yerimdar
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Osman Pazarlama
22:30 Osman Pazarlama
00:45 Ben Leman
03:15 İnadına Aşk
05:00 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
05:30 Tuzak