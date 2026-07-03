HEMŞİRE MAAŞI (Memur Maaşı Zammı) ZAMLI || Hemşire maaşı en kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz Hemşire maaşı

Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL odlu? 2026 Temmuz ayı zam oranlarının açıklanmasının ardından kamu personeli hemşireler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından geçtiğimiz Ocak yaına göre netleşen 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda hemşire maaş zammı da netleşmiş oldu. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme farkınıneklenmesiyle hemşire maaş zammı netleşmiş oluyor. Peki, hemşire maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte sorgulanan ayrıntılar...