HEMŞİRE MAAŞI (Memur Maaşı Zammı) ZAMLI || Hemşire maaşı en kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz Hemşire maaşı
Hemşire maaşı 2026 Temmuz ayı memur maaşı zammı sonrası zamlandı. 3 Temmuz Cuma yani bugün TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından hemşire maaş zammı da belli oldu. Bilindiği üzere hemşire maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranının da eklenmesiyle birlikte belli oluyor. Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte geçtiğimiz Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, 2026 Temmuz ayı hemşire maaş zammı ne kadar oldu? İşte hemşire maaş zammı hesaplama formülü ve zamlı hemşire maaşı ile ilgili ayrıntılar...
Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL odlu? 2026 Temmuz ayı zam oranlarının açıklanmasının ardından kamu personeli hemşireler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından geçtiğimiz Ocak yaına göre netleşen 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda hemşire maaş zammı da netleşmiş oldu. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme farkınıneklenmesiyle hemşire maaş zammı netleşmiş oluyor. Peki, hemşire maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte sorgulanan ayrıntılar...
HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR, KAÇ TL?
2026 yılı Temmuz ayı hemşire maaş zammı TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. Enflasyon oranları doğrultusunda güncel hemşire maaşı zam hesaplamasını birazdan sizlerle paylaşacağız.
Hatırlanacağı gibi Ocak ayında yapılan zamla birlikte hemşire maaşı 73 bin 246 liraya yükselmişti.