Zamlı imam maaşı 2026 Temmuz: İmam maaşı ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş zamları belli oldu. Memur zammı ile birlikte imam maaşları da güncellendi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imamlar, Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak yeni maaşlarını araştırmaya başladı. Memur maaş katsayısındaki artış, din görevlilerinin maaşlarına da yansıdı. İmam maaşları; derece, kademe, hizmet yılı, aile durumu ve ek ödemelere göre farklılık gösteriyor. Peki, imam maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz zamlı imam maaşına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin maaşları da yeni dönemde zamlı olarak uygulanmaya başladı. İmam maaşları, memur maaşlarına yapılan artış doğrultusunda yeniden hesaplandı. Derece, kademe ve hizmet yılına göre değişiklik gösteren maaşlar, Temmuz dönemiyle birlikte güncellendi. Peki, imam maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz imam maaşı zammı ve maaş hesaplamasına ilişkin merak edilen detaylar...
İMAM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu. Zam oranıyla güncel imam maaşını birazdan paylaşacağız.
İMAM MAAŞI 2026 OCAK AYINDA NE KADARDI?
2026 yılının Ocak ayında yapılan zam sonrasında 8/1 derecesindeki bir imam-hatibin maaşı yaklaşık 63 bin 735 TL seviyesinde uygulanıyordu. Ancak bu tutar; derece, kademe, hizmet yılı ve aile durumuna göre değişiklik gösterebiliyordu. Temmuz dönemiyle birlikte memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu maaşlar yeniden güncellendi.
İMAM MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?
İmam maaşları; memurun derece ve kademesi, hizmet yılı, eğitim durumu, aile ve çocuk yardımı, ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve diğer mali haklar dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur maaş katsayısında Ocak ve Temmuz aylarında yapılan güncellemeler de maaşlara doğrudan yansıyor.
ZAMLI İMAM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz dönemi için güncellenen imam maaşlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen maaş ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılması bekleniyor. Zam farkı oluşması halinde ilgili fark ödemeleri de resmi takvim kapsamında gerçekleştirilecek.