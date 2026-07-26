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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul 26 Temmuz elektrik kesintisi! Hangi semtler etkilenecek?

        İstanbul 26 Temmuz elektrik kesintisi! Hangi semtler etkilenecek?

        İstanbul'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler nedeniyle birçok mahallede elektrik belirli saatlerde verilemeyecek. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan güncel kesinti programını takip eden İstanbullular, "Elektrikler ne zaman gelecek?", "Hangi ilçelerde kesinti var?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Temmuz Pazar İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ilçe ilçe kesinti detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 00:54 Güncelleme:
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        26 Temmuz 2026 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Dağıtım şirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın açıkladığı programa göre bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik hizmetine geçici olarak ara verilecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler ile elektriklerin yeniden verileceği saatler vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, güncel sorgulama ekranları da erişime açıldı. İşte 26 Temmuz 2026 İstanbul elektrik kesintisi listesi ve ayrıntılar...

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        İŞTE 26 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI

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