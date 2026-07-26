26 Temmuz 2026 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Dağıtım şirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın açıkladığı programa göre bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik hizmetine geçici olarak ara verilecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler ile elektriklerin yeniden verileceği saatler vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, güncel sorgulama ekranları da erişime açıldı. İşte 26 Temmuz 2026 İstanbul elektrik kesintisi listesi ve ayrıntılar...