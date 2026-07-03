KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ 2026 || Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç?

TEMMUZ 2026 KİRA HESAPLAMA TABLOSU GÜNCELLENECEK

TÜİK'in açıkladığı resmi kira artış oranının ardından farklı kira tutarlarına göre örnek zam hesaplamaları ve yeni kira bedelleri haberimize eklenecek. Ayrıca 12 aylık TÜFE ortalaması, aylık ve yıllık enflasyon verileri ile kira artışına ilişkin tüm detaylar resmi açıklamalar doğrultusunda güncellenecek.