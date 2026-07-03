KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ 2026 || Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç?
Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Haziran 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Böylece Temmuz ayında uygulanacak konut ve iş yeri kira artış oranı da netlik kazandı. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan yeni kira zam tavanı belli olurken, Temmuz ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanacak azami artış oranı da açıklandı. İşte Temmuz 2026 kira artış oranına ilişkin son dakika gelişmeleri...
TÜİK'in Haziran 2026 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte Temmuz ayında uygulanacak kira artış tavanı da belli oldu. Ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen 12 aylık TÜFE ortalaması, kira sözleşmesini bu ay yenileyecek milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Açıklanan resmi verilerin ardından Temmuz 2026 kira zam oranı yeniden hesaplanırken, yeni dönemde uygulanacak tavan artış oranı netleşti. İşte bilgiler...
TEMMUZ 2026 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran 2026 enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı da kesinleşti. Kira tavan zam oranı 32.03 oldu.
KİRA ZAMMI 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANIYOR
Türk Borçlar Kanunu kapsamında konut kiralarında uygulanabilecek azami zam oranı, TÜİK tarafından her ay açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz ayında geçerli olacak yeni tavan zam oranı da resmiyet kazandı.
EV SAHİBİ VE KİRACILARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, açıklanan oran doğrultusunda yeni kira bedelini hesaplayabilecek. Yasal kira artışı belirlenen tavan oranın üzerinde yapılamazken, tarafların anlaşması halinde bu oranın altında artış uygulanabiliyor.
TEMMUZ 2026 KİRA HESAPLAMA TABLOSU GÜNCELLENECEK
TÜİK'in açıkladığı resmi kira artış oranının ardından farklı kira tutarlarına göre örnek zam hesaplamaları ve yeni kira bedelleri haberimize eklenecek. Ayrıca 12 aylık TÜFE ortalaması, aylık ve yıllık enflasyon verileri ile kira artışına ilişkin tüm detaylar resmi açıklamalar doğrultusunda güncellenecek.