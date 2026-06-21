KPSS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuruları

YKS'ye sayılı saatler kala ailelere seslenen Çocuk ve Ergen Psikoloğu Buse Başakgil, son anda yapılan uyarıların ve "Bir kez daha gözden geçir" gibi cümlelerin gençlerin kaygısını artırabileceğini söyledi. Başakgil, sınav çıkışında ağlayan ya da sessiz kalan öğrencilerin hemen başarısızlıkla etiketl... Daha Fazla Göster

YKS'ye sayılı saatler kala ailelere seslenen Çocuk ve Ergen Psikoloğu Buse Başakgil, son anda yapılan uyarıların ve "Bir kez daha gözden geçir" gibi cümlelerin gençlerin kaygısını artırabileceğini söyledi. Başakgil, sınav çıkışında ağlayan ya da sessiz kalan öğrencilerin hemen başarısızlıkla etiketlenmemesi gerektiğini belirterek, "Bu bir duygu boşalması olabilir. Korkmayın, çocuğunuza sarılın" ifadelerini kullandı. Daha Az Göster