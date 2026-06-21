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        Haberler Bilgi Gündem KPSS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuruları

        KPSS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuruları

        2026 KPSS sürecine hazırlanan milyonlarca aday için kritik tarihler netleşti. ÖSYM takvimine göre lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde yapılacak sınavların başvuru tarihleri yaz aylarından itibaren başlayacak. Adaylar şimdi "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi tarihte yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. KPSS sınavı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS maratonuna hazırlanan adaylar için önemli tarihler belli olmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınavların başvuru süreçleri yaz aylarıyla birlikte start alacak. Bu gelişmelerin ardından adaylar, “KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?” sorularına yanıt aramaya yöneldi. KPSS’ye dair merak edilen tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

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        KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

        KPSS Ortaöğretim oturumuna katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 27 Ağustos 2026’da başlayacak ve 8 Eylül 2026’ya kadar devam edecek. Sınava başvurusunu tamamlayan adaylar ise 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavında ter dökecek.

        3

        KPSS 2026 ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        KPSS Ön Lisans oturumuna katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 29 Temmuz 2026’da başlayıp 10 Ağustos 2026’ya kadar devam edecek. Başvurularını tamamlayan adaylar ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınavda yer alacak.

        4

        KPSS 2026 LİSANS VE BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Lisans oturumu için başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi sınavları ise iki gün halinde uygulanacak olup, birinci gün 12 Eylül 2026’da, ikinci gün ise 13 Eylül 2026’da yapılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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